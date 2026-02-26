La curiosa anécdota de Sylvain Francisco: "Me desperté y me estaban felicitando por fichar por el Barça"

El nombre de Sylvain Francisco es bien conocido en Barcelona. Durante los últimos días, el francés y el escudo del Barça han combinado perfectamente en muchos 'edits' por redes sociales. Y es que varios medios ya daban por hecho un preacuerdo del jugador con el club azulgrana, lo que llevó a que varios amigos suyos lo felicitaran por la nueva etapa que iba a emprender en verano.

El francés explicó el episodio que vivió a principios de semana cuando leyó las noticias que daban por hecha su incorporación al Barça. "Solo intento ser claro porque fue una locura. Me desperté y todos me decían: 'Has fichado por el Barcelona', '¡Enhorabuena!'. Yo me quedé como: '¿Qué?', resumió de manera divertida tras el duelo de Zalgiris contra Olympiacos.

La historia de Sylvain Francisco en Instagram / Instagram

Eso sí, el jugador no negó el interés del los culés. "Pase lo que pase, estoy concentrado. No importa. Claro, hay muchísimas ofertas por todas partes, pero al final, tengo el control, así que dejo que mi agente se encargue de esto, y estoy totalmente concentrado en el baloncesto", afirmó el base francés, que se está marcando una espectacular temporada en Lituania.

Sin ir más lejos, la estrella de Zalgiris dio un recital en la victoria de este miércoles ante Olympiacos, anotando 23 puntos y repartiendo siete asistencias. Además, acabó el partido con un 36 de eficiencia, siendo fundamental en todos los aspectos del juego. Este fin de semana, en la liga lituana se marcó un gran doble-doble (23 puntos y diez asistencias).

"Fue un duelo loco, logramos demostrar que podemos estar entre los mejores", aseguraba tras ganar a Olympiacos en casa. Ahora, volará a Hungría para representar a Francia en las ventanas FIBA. "Vuelo a Hungría a las 6:00. Estaré con el equipo, veré el entrenamiento y al día siguiente jugaremos. Tengo que mantener la misma energía; todos los chicos estarán allí, así que tengo muchas ganas".

El Barça sueña con la incorporación de Sylvain Francisco en verano, aunque todavía no hay nada decidido. Consideran que el francés es una pieza clave para un equipo que no tiene asegurado el puesto de base para la próxima temporada, con la incógnita de Juan Núñez y la finalización de los contratos de Nico Laprovittola y Tomas Satoransky. Lo dicho, de momento nada hecho.