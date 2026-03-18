Baloncesto
Se cumplen 40 años de la segunda Recopa del Barça en el arranque de una etapa gloriosa
Los azulgrana se imponían al Scavolini (101-86) en la gran final disputada en Caserta el 18 de marzo de 1986, en el primer gran triunfo con Aíto García Reneses en el banco blaugrana
El Barça empezó a labrarse un nombre en Europa en las competiciones FIBA en los años 80, primero consiguiendo la histórica Recopa en Grenoble, con Manolo Flores en el banquillo, y un año después, un 18 de marzo de 1986, llegaba una nueva alegría para el basket blaugrana, esta vez ante el Scavolini de Pésaro, con triunfo azulgrana (101-86) y esta vez con el mítico Aíto García Reneses en el banco, y Manolo Flores de asistente.
Fue el primer éxito del técnico madrileño en el banquillo del Barça, que empezaba a marcar una época de éxitos. Después de conseguir dos Recopas consecutivas, más tarde se conseguirían cuatro ligas, dos Copas del Rey, una Copa Korac y dos apariciones sin suerte en la Final Four de la Euroliga.
Pero rememorando aquella final ante Scavolini, el conjunto azulgrana se metía en la final ante los italianos, que habían apeado en las semifinales al Ron Negrita Joventut, evitando una final catalana para la cita en Caserta.
Jugadores míticos de la sección
El Barça contaba con jugadores que han escrito con letras de oro la historia de la sección, como Chicho Sibili0, Nacho Solozábal, Epi, o Juanito De la Cruz, bien secundados por Arturo Seara, Julián Ortiz y Xavi Crespo.
La pareja de extranjeros de aquel Barça europeo eran Greg Wiltjer y Mark Smith. Especialmente brillante fue la noche del canadienses Wiltjer que había sido sustituído en la Liga española por Steve Trumbo, aunque Wiltjer quiso demostrar su entrega al equipo firmando una noche de ensueño: acabó el encuentro con 20 rebotes y jugando los 40 minutos de encuentro. Mark Smith también jugó un gran partido, con acierto en sus nueve lanzamientos a canasta, para asegurar una segunda Recopa que empezó a engrandecer el palmarés de la sección blaugrana.
Aíto García Reneses empezaba a hacer grande a aquél Barça. “Es una gran satisfacción el poder revalidar el título de campeón de la Recopa y, naturalmente, también por ser mi primer título europeo”, decía entonces a los medios.
“Pero, aún lo es más por el hecho de que la línea de seriedad de trabajo trazada hasta ahora ya ha dado el primer resultado positivo y a buen seguro que vendrán otros más”, dijo el técnico madrileño que llevó a una época dorada donde solo faltó culminarla con la Copa de Europa, que nunca llegó y que merecieron jugadores históricos de la sección.
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