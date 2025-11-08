Cumbre urgente en el Barça de basket antes del Girona

La derrota ante el Real Madrid no ha pasado inadvertida para la directiva culé. Según ha adelantado 'MD' y ha podido confirmar 'SPORT', después del Clásico del baloncesto se produjo una reunión entre Joan Laporta y los responsables de la sección de baloncesto, aunque sin Juan Carlos Navarro. El motivo es cambiar la dinámica y el rumbo del equipo tras las malas sensaciones en este inicio de temporada.

Laporta, Trias y Cubells estuvieron juntos después del partido, al que asistió el presidente culé y en el que pudo ver las carencias de los culés, que encajaron 85 puntos en los tres primeros cuartos. El problema va mucho más allá del partido del viernes. Y es que el duelo ante los blancos no fue más que otra muestra de la vulnerabilidad defensiva y de 'roster'.

Josep Cubells, responsable de la sección de baloncesto / Dani Barbeito / SPO

La idea principal de la directiva es la de mejorar la plantilla. La prioridad es incorporar a algún jugador que permita facilitar la rotación y gestionar de una mejor manera los minutos. La temporada va a ser muy larga y se necesitan más piezas que aporten, aunque tampoco se descarta alguna salida como la de Miles Norris, que no ha jugado ni un solo minuto en los dos últimos partidos.

El Palau Blaugrana expresó su opinión después del partido ante el Madrid con una pañolada y pidiendo la dimisión de Cubells. Las miradas también van dirigidas al banquillo, con Joan Peñarroya siempre en el punto de mira, y no se descarta nada. Eso sí, sea con un entrenador u otro, mejorar la plantilla es una necesidad básica para hacer una temporada digna.

Joan Peñarroya, durante el Clásico ante el Real Madrid / Dani Barbeito

Los próximos días serán movidos en la sección de baloncesto, aunque el calendario no va a permitir dar ni un respiro a los jugadores. Este domingo, los culés se enfrentan al Bàsquet Girona a domicilio, con la intención de reencontrarse con la victoria en Liga Endesa. Antes de perder en el Clásico, los de Peñarroya se vieron claramente superados por UCAM Murcia, que aprovechó una amplia ventaja en el primer tiempo.

Un partido especial para Juani Marcos

Será el segundo duelo del Barça contra el Bàsquet Girona esta temporada, después de que se vieran las caras en pretemporada. En aquella ocasión, hace dos meses, se impusieron los de Peñarroya (77-88) y demostraron su dominio en todos los cuartos. Los de Moncho Fernández también cayeron en su último partido de Liga Endesa contra Unicaja, pero vencieron a Gran Canaria en el último disputado en Girona.

Uno de los nombres del partido será el de Juani Marcos, que volverá a la que fue su casa durante dos temporadas. "Juani fue fundamental para nosotros en el objetivo de la permanencia. Desde el punto de vista personal, es un orgullo verlo jugar al máximo nivel porque se lo merece. Reencontrarnos con él será bonito", aseguró Moncho Fernández, técnico del Bàsquet Girona.