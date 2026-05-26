Cumbre Laporta-Navarro para decidir su futuro en el Barça de basket

Se vienen grandes cambios en el Barça de basket. A falta de conocer los detalles del encuentro entre Joan Laporta y Xavi Pascual, el presidente electo ya se ha reunido con Juan Carlos Navarro y la decisión está tomada: no seguirá en el cargo de director general de la sección. Un movimiento que también afectará a Mario Bruno Fernández, su asesor.

Por tanto, si finalmente se confirma la marcha de Xavi Pascual a Dubái, el Barça renovará totalmente los encargados del baloncesto, desde la directiva hasta la dirección técnica. La salida de Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández se suma a la de Josep Cubells, que no dejará de ser el responsable de la sección y será sustituido por Sisco Pujol.

Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández y Xavi Pascual, durante un entrenamiento del Barça / Dani Barbeito

La idea de Joan Laporta es la de reestructurar totalmente el Barça de basket, aunque todavía se desconocen los nombres que sustituirían a las figuras de Navarro y Mario Bruno. Todos estos movimientos se producen cuando el club blaugrana se mueve en la búsqueda de un nuevo técnico y empieza a sonar con fuerza la posibilidad de que Zeljko Obradovic sea el elegido.

Juan Carlos Navarro ha estado durante toda esta etapa en el centro de la diana. La confección de esta plantilla ha sido más criticada que alabada por el aficionado culé, y los resultados tampoco respaldan sus decisiones como director general. El vínculo de Navarro con el club se inició desde su retirada en 2018, aunque todo apunta a que se pondrá fin a una etapa de casi diez años.

Juan Carlos Navarro, director general de la sección de baloncesto / DANI BARBEITO

También está previsto que Joan Laporta se reúna con Xavi Pascual en las próximas horas, aunque la decisión del técnico de Gavà parece estar tomada. En el club dan por hecha su salida, aunque tratarán de convencerlo en un último intento. El salario que cobraría en los Emiratos, además de la gran apuesta económica en lo deportivo, es imposible de igualar en Barcelona.

El Barça está llevando a cabo una revolución en la sección mientras todavía está en juego el título de la Liga Endesa. El conjunto blaugrana disputará esta semana los dos últimos partidos de la temporada regular, antes de iniciar el camino de los playoffs que cerrarán un curso para olvidar... a no ser que levanten el trofeo de la ACB en junio.