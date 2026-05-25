¡La cumbre entre Joan Laporta y Xavi Pascual ya tiene fecha!

El encuentro entre Joan Laporta y Xavi Pascual para tratar el futuro del entrenador del Barça de basket es cuestión de horas. La cumbre entre el presidente electo y el técnico de Gavà es la última oportunidad que tiene el club azulgrana para intentar que Pascual de marcha atrás en esa voluntad de abandonar la sección y marcharse al Dubai Basket una vez que concluya la actual temporada abonando una cláusula de salida algo superior a los 400.000 euros.

Según pudo saber 'SPORT', el plan es que Laporta y Pascual se encuentren este próximo martes a la hora de la comida. Un encuentro que debe servir para que ambos puedan limar las fracturas que existen, especialmente de Pascual con el club, y en el que Laporta debe intentar ganarse de nuevo la confianza de uno de los mejores entrenadores de baloncesto del continente y que apostó el pasado mes de noviembre por regresar al Barça.

Xavi Pascual, el día de su firma junto a Navarro y a Laporta / FCB

Comerán este próximo martes

Laporta intentará convencer a Pascual de que, con un presupuesto cercano a los 40 millones de euros, como el que aspira a tener la sección de cara al próximo curso, se puede montar un equipo capaz de competir por todos los títulos.

El actual entrenador del Barça, que estos últimos días ha estado en Atenas viendo la Final Four de la Euroliga, está formando parte de la planificación deportiva de cara a la próxima temporada. Hasta el momento, son ya cuatro los fichajes cerrados para el próximo curso: Moses Wright (Zalgiris), Josh Nebo (Olimpia Milano), Olivier Nkamhoua (Varese) y un Mike James (Mónaco) que era expresa petición del de Gavà, tras su buen recuerdo del Panathinaikos, equipo en el que coincidieron hace una década.

Dura competencia con el Dubai

El Barça no puede competir con el músculo económico de un Dubai que el próximo año aspira a tener uno de los proyectos más potentes de la Euroliga, con varios de los mejores nombres de la competición. El dinero nunca será un problema, y el año II de los de Emiratos en el torneo apunta a mejorar el de su debut, en el que se quedaron cerca de disputar el Play-In.

Ahora bien, Laporta deberá sacarse algún as bajo la manga, ya que, tal y como ha ido explicando este diario en los últimos días, los encuentros de Pascual tanto con Rafa Yuste, actual presidente del Barça, como de Enric Masip, asesor de Laporta, no dejaron buenas sensaciones. De hecho, Yuste se refirió a esa 'cita' con Pascual hace pocos días en 'El Suplement' de Catalunya Radio.

Las palabras de Yuste tras el encuentro con Pascual

"Estuve hablando con él, la semana que viene será importante y tocará tomar decisiones finales. Él tiene muy claro lo que quiere hacer, y yo se lo respeto muchísimo. Xavi Pascual es un culé de la cabeza a los pies, y la semana que viene podremos hablar de su futuro con mucho más rigor de lo que pudiera decir ahora. Todavía quedan partidos de la ACB por jugarse, hay que dar lo máximo para conseguir un buen resultado, y aunque sea difícil, poderla ganar".

Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández y Xavi Pascual, durante un entrenamiento del Barça / Dani Barbeito

Todo ello, con los rumores, cada vez más altos, de posibles cambios en la secretaría técnica, y con un Juan Carlos Navarro, GM de la sección, y un Mario Bruno Fernández (director deportivo), que podrían tener las horas contadas en el club, según deslizó el periodista Lluís Canut. En todo caso, Laporta jugará en la comida de este martes la última carta para tratar de convencer a Pascual de su continuidad en el Barça.