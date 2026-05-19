Cumbre entre Enric Masip y Xavi Pascual para hablar sobre el futuro del entrenador del Barça

El Barça sigue apurando las últimas opciones para intentar convencer a Xavi Pascual de su continuidad en el equipo una vez termine la presente temporada.

A través de un comunicado oficial, el club expresó hace unos días que su prioridad era contar con el entrenador de Gavà en el banquillo la siguiente campaña, y han sido varios los encuentros en las últimas horas entre club y técnico para evitar su marcha al Dubai Basket.

Esfuerzos a la desesperada por parte del Barça

Rafa Yuste, actual presidente del Barça hasta que Joan Laporta vuelva a recuperar el 'cetro', ha tenido un par de encuentros con Pascual en las últimas horas. Además, tal y como adelantó 'SPORT', está previsto que el propio Laporta pueda dialogar con él en los próximos días antes de acompañar a Oslo al equipo femenino de fútbol que disputará la final de la Champions.

La segunda etapa de Xavi Pascual en el Barça habrá durado ocho meses / FCB

Lo que sí que ocurrió durante la mañana de este martes fue un encuentro entre Xavi Pascual y Enric Masip en una cafetería de Gavà. Fue un encuentro privado, desvelado por 'Jijantes', en el que el asesor de Laporta dialogó con el técnico del basket azulgrana para tratar de convencerle de que siga en el Barça más allá de la presente campaña, y que descarte la propuesta del equipo de Emiratos Árabes.

Encuentro entre Masip y Pascual

El mensaje que el club le transmite a Pascual es que el proyecto es a medio plazo, que el club aumentará un 20% el presupuesto de cara a la próxima temporada pasando de 29 millones de euros a unos 37, y que con esa cifra se podrían poner al mismo nivel que el Real Madrid para poder competir en igualdad de condiciones.

El propio Gerard Romero informó que las sensaciones del encuentro no habían sido buenas, ante un destino inevitable, prácticamente ya escrito, como es el adiós de Pascual del Barça cuando termine la presente campaña, emigrando hacia Dubai y poniendo de manera prematura el punto final a su segunda etapa en la entidad azulgrana.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Dani Barbeito

Malas sensaciones

Por su parte, Pascual está decepcionado con el Barça por algunas de las promesas incumplidas que propiciaron su llegada el pasado mes de noviembre. Ni se fichó a un pívot, ni tampoco se reemplazó alguna de las lesiones de larga duración que han castigado al equipo. Además, el actual entrenador del Barça sigue viendo como los rivales más directos en esa lucha por la ACB siguen reforzándose: el Real Madrid cerró la pasada semana la llegada de Omer Yurtseven, pívot turco que cubrirá las ausencias de los lesionados Edy Tavares y Alex Len.

Quedará por ver si, una vez se ha llevado a cabo el encuentro entre Pascual y un Masip que es de la máxima confianza de Laporta, se producirá esa reunión entre el actual técnico azulgrana y el presidente. Es la última carta que tendrá el Barça para evitar la salida de Pascual, algo que sería un fracaso para ambas partes.