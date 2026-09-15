Entrevista SPORT
Entrevista | Agustín Ubal Jugador del Barça de baloncesto
'Culé' Ubal: "Le dije a mi agente... '¡Mándame todo, que firmamos ya!'"
El uruguayo regresa al Palau cinco años después con 23 años y como jugador del primer equipo con todos los honores
El Barça ha incorporado esta temporada a 11 jugadores en un proyecto 'rompedor', de los cuales nueve debutarán en la Liga Endesa. 'Olek' Balcerowski lleva una década en España tras recalar con 14 años en el Gran Canaria, mientras que Agustín Ubal estuvo una temporada en la cantera azulgrana (2020-21) antes de enlazar tres cesiones y llega desde el Kids&Us Manresa.
El uruguayo es una apuesta necesaria por su condición de cupo y responde a esa política que trata de implantar el presidente Joan Laporta en las secciones profesionales de fomento de la cantera, algo realmente complicado en un baloncesto tan profesionalizado, tan vendido a los agentes y con tanta proliferación de pasaportes.
Nacido el 19 de julio de 2023 en Montevideo, 'Agus' Ubal se fue como un niño del Barça B y regresa de Manresa mucho más maduro y con una gran versatilidad en las posiciones exteriores, con el añadido de sus 203 centímetros de altura. El charrúa atendió a SPORT en Encamp y en todo momento desplegó ese positivismo y esa ambición que lo han traído de vuelta al Palau.
¿Cómo está, cómo le trata la vida?
Muy bien. Estoy muy contento y con muchas ganas de competir. Empezamos hace poco a entrenar todos juntos y estamos deseando tener rivales y preparar partidos. Estoy ilusionado y con mucha motivación.
"El club siempre me trató espectacular, me lo dio todo y les agradeceré siempre lo que hicieron por mí de chico"
¿Cómo han sido estos primeros días en su regreso al Barça como jugador del primer equipo?
¡Una locura! Cuando pisé de nuevo la Ciutat Esportiva y el Palau, fueron muchas sensaciones y muchos sentimientos encontrados, porque ya había estado ahí y era lo que buscaba cuando salí de Manresa, ir a un lugar que no sienta que es otro cambio. El club siempre me trató espectacular, me lo dio todo y les agradeceré siempre lo que hicieron por mí de chico. Así que nada, fue volver a un lugar al que le tengo mucho cariño, mucho aprecio y mucho respeto.
¿Cómo se gestó su vuelta al Palau?
Yo había firmado cuatro años con Manresa y me quedaban tres. Era un proyecto a largo plazo y no fui allí para salir tan pronto, pero tuve una buena temporada, el Barça hizo muchos cambios y apostaron por un estilo distinto, que era el que había jugado yo en Manresa. Se dio todo, Xevi Pujol también vino y fue importante. Mario Bruno me conocía y encajaron todas las piezas. Cuando me llegó la oferta, no lo pensé ni dos veces. Le dije a mi agente: 'Mándame todo, que firmamos ya'.
Más allá de su agente, ¿con quién compartió primero la noticia y cómo reaccionó?
Llamé a mi padre y a mi madre, a los dos a la vez. Se asustaron, porque estaba medio exaltado y en Uruguay era muy pronto por la mañana. '¿Qué pasó, qué pasó?', me gritaban. Nada, que voy a volver al Barça. No me podían creer y los dos se pusieron a llorar. A mí se me puso la piel de gallina, porque recibí mucho cariño de este club y me ayudaron a crecer como persona. Ellos saben que nunca me faltó de nada aquí y tienen mucho aprecio al Barça.
"Esta apuesta se hace para cambiar una dinámica"
Llega a un Barça renovadísimo y necesitado de alegrías. ¿Cómo ha visto al equipo desde la distancia?
Sé que ha sido complicado, porque el Barça está acostumbrado a ganar títulos y esta apuesta se hace para cambiar una dinámica. Quizá genere incertidumbre, porque son 11 jugadores nuevos que vienen de Estados Unidos, de distintos lados. Todos tenemos muchas ganas, mucha hambre y mucha ambición. Los que saben de qué va esto tendrán que explicarles a los nuevos lo que habrá los domingos en la Liga Endesa o entre semana en la Euroliga. Yo creo que la apuesta va a salir bien.
¿Es muy distinto este Ubal con respecto al que se marchó años atrás?
Sí. Me fui con 18 años recién cumplidos y no tenía ni idea de cómo era el basket profesional. Me ha venido muy bien salir y estar en cinco clubs diferentes, con muchos compañeros, muchos aprendizajes, ganando y perdiendo. Son experiencias que me han curtido y me han hecho estar preparado. Tengo 23 años, sigo siendo joven y tengo mucho camino por recorrer, pero soy una esponja y me encanta escuchar a los mayores y a los entrenadores.
¿Dejó de creer en algún momento en su regreso al Barça?
No, nunca. Soy muy cabezón y cuando algo se me pone entre ceja y ceja, no paro hasta que lo consigo. No pensaba que pasaría tan rápido, pero tampoco pensaba que aportaría tantas cosas en Manresa. Allí aprendí también a vivir el momento y a dejar que las cosas fluyan. Respeté al máximo los clubs en los que estuve, pero siempre fui muy ambicioso y trabajé para volver al Barça. Contento es la palabra que me define ahora mismo. Tengo muchísimas ganas de ponerme esta camiseta y de jugar.
"Diego Ocampo es muy importante para mí. Me trajo al Barça con 16 años y después me dio una oportunidad en ACB"
Más allá de su trabajo, ¿hay algún 'culpable' que le haya ayudado a hacer realidad este deseo?
Tuve muchos entrenadores y de todos aprendí algo. Pablo Pin confió en mí en Granada y me dio un rol que no había tenido antes en un momento muy difícil y pese a ser el más joven. Después, Diego Ocampo es muy importante para mí, porque me trajo al Barça con 16 años y me dio una oportunidad en ACB cuando había descendido con Granada. Me dio toda la confianza, consejos dentro y fuera de la pista. Me ayudó a empezar con un psicólogo deportivo, a cuidarme, a tener una nutricionista, alguien que me ayude con la cocina, que me prepare las comidas que me tocan... me enseñó una barbaridad. Hace unos días estuve con él, porque me ha dado muchas cosas buenas y le estoy muy agradecido. Ojalá volvamos a juntarnos más adelante.
Es de los más jóvenes y de los pocos que sabe lo que es vestir la camiseta del Barça y los valores que representa...
Esta camiseta pesa más que otras de la Liga y no es fácil ponérsela y jugar con ella. Yo era muy pequeño y no puedo decirles mucho sobre eso, pero sí puedo explicarles cómo es el club. La Euroliga es la competición más importante, pero los domingos hay que contarles que nos esperan rivales durísimos. Ahí Joel (Parra), Juan (Núñez) y Darío (Brizuela) van a tener un trabajo importante para poder contarles la importancia de ganar o perder en este club, que hay que ganar y que cada partido importa.
¿Cómo está viendo a sus compañeros? ¿Quién es el que más le ha sorprendido?
Me gusta 'Mo' Gibson (Umoja). Jugué contra él en el Cedevita y me parecía recontraexplosivo. Se me había olvidado que es tan rápido. El otro día en un entrenamiento lo estaban presionando toda la pista y el tipo en cero coma estaba tirando una entrada. Tiene unas patas muy buenas y va a dar mucho que hablar esta temporada, porque es chiquito, pero muy rápido y muy jugón.
¿Qué le pide Sekulic? ¿Se siente cómodo con ese ritmo tan alto?
No he hablado aún con el míster de mi rol, pero sé que tengo que dar energía, tratar de cambiar dinámicas, ser un perro de presa y defender al 'uno', al 'dos', al 'tres'... ¡Al que toque! Si va bien, ya buscaré otras cosas. Me gusta jugar rápido, con poco sistema y con muchas transiciones. En Manresa jugábamos a eso, a tirar rápido y más veces que los demás, a ir al rebote ofensivo como caballos y a defender mucho. Por eso creo que este estilo me va a venir bien, primero por el ataque y después por la defensa.
"Xevi Pujol es un crack como persona"
Xevi Pujol lo reclutó para el Manresa y ahora coinciden por fin en el Barça. ¿Cómo es su relación con él?
Es un crack como persona. Me fichó para el Manresa justo antes de irse e influyó mucho para que yo volviese al Barça. Él sabe lo que puedo dar, confía mucho en mí y yo trabajaré para devolver esa confianza y esa apuesta que ellos hacen por mí con trabajo, sacrificio, esfuerzo y no escatimando. Yo creo que conmigo buscan una pieza que lo dé todo y que tape agujeros.
La Lliga Catalana y la Supercopa de España son los dos primeros títulos de la temporada. ¿Qué hay que esperar del Barça?
Nosotros nos estamos preparando para la temporada, pero somos el Barça y competiremos a morir por los dos títulos. Eso no quita que nos estamos conociendo, tenemos muchas piezas nuevas y tenemos que ir sabiendo lo que va a hacer el otro. Esas cosas se ganan con el tiempo. Estamos haciendo un proceso rápido que se dilató por el tema de las ventanas, pero iremos a luchar todos los títulos y ojalá nos los podamos llevar.
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