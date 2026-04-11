Las cuentas del Barça en la Euroliga para la última jornada: pueden acabar octavos o eliminados del Play-In

El Barça volvió a tropezar en Euroliga, y en Mónaco, sumó la tercera derrota consecutiva en la competición europea. Los de Xavi Pascual perdieron a domicilio ante el conjunto monegasco por 93-86 y se complicaron mucho su futuro en el torneo.

De hecho, el equipo catalán puede dar gracias al inesperado tropiezo de Dubai Basket contra Anadolu Efes (69-85) que permite que el Barça siga dependiendo de sí mismo en la última jornada, en la que reciben al Bayern Múnich el próximo viernes 17 a partir de las 20:30h (CET).

Kevin Punter, durante el Mónaco - Barça de la jornada 37 de la Euroliga / EFE

La situación actual

El Barça arrancará la 38ª jornada en décima posición, la última que da acceso al Play-In. Eso le supondría un enfrentamiento a partido único contra el noveno (ahora mismo Mónaco) y en caso de victoria, ante el perdedor del duelo entre el séptimo y octavo clasificado, posiciones que actualmente ocupan Estrella Roja y Panathinaikos. Ambos duelos serían a domicilio, y el premio sería medirse al líder de la fase regular en play-offs (ahora mismo Olympiacos) con el factor pista en contra.

Pueden escalar hasta la octava plaza

En cuanto a desgaste y contrincantes, el escenario actual no sería el más favorable para el Barça, pero las cosas pueden mejorar algo. El conjunto azulgrana todavía puede ascender hasta la octava posición. Lo harán si derrotan al Bayern, si Estrella Roja pierda ante el Real Madrid, Panathinaikos cae también contra Anadolu Efes y Mónaco vence al Hapoel Tel Aviv. El triple empate a 21 triunfos entre catalanes, serbios y griegos favorecería al Barça, que tiene un balance de tres victorias y una derrota ante ellos.

Jan Vesely y Kenneth Faried, durante el Barça - Panathinaikos de Euroliga / Dani Barbeito

La victoria azulgrana ante el conjunto bávaro asegura el billete para el Play-In, pero si no se cumple el escenario anterior, el Barça estaría 'condenado' a terminar en la novena o décima plaza, en función de los otros resultados. Ante Estrella Roja, el average particular está ganado, a diferencia de Panathinaikos y Mónaco, contra los que está perdido.

Posibilidad de quedar eliminado

El Barça también tiene el average perdido contra Dubai Basket, que es el único equipo que puede sacar al cuadro azulgrana del play-off. La eliminación para el conjunto catalán llegaría en caso de derrota ante el Bayern y que Dubai ganase su partido ante Valencia Basket programado también para el viernes 17 a las 20h (CET). En caso de que el Barça y el conjunto de Emiratos sean los únicos que quedan empatados a 20 triunfos, el Barça terminaría undécimo y se despediría de la Euroliga.

Hay un escenario que clasificaría al Barça en caso de derrota ante los bávaros y triunfo de Dubai frente al cuadro taronja. Maccabi Tel Aviv tiene un partido aplazado este domingo 12 (21:15h CET) contra el Hapoel Tel Aviv. Si los de Oded Kattash se imponen en el derbi y ganan también a la Virtus Bolonia (jueves 16/04 20:05h CET) en la última jornada, habría triple empate a 20 triunfos, y dicho escenario favorecería al Barça, con un balance de tres victorias y una derrota en enfrentamientos directos.

El Barça - Maccabi Tel Aviv a puerta cerrada / GORKA URRESOLA

La cuenta más clara para el Barça es la de conseguir la victoria ante el Bayern, que es la que le permite a Pascual y a sus jugadores asegurar el pase al Play-In. Los bávaros no se juegan nada, pero Svetislav Pesic buscará despedirse de la Euroliga a lo grande en su último partido continental como entrenador.