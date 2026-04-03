Las cuentas del Barça en la Euroliga tras la derrota ante Zalgiris

El Barça no pudo alargar hasta las cuatro victorias su racha de triunfos en la Euroliga. En un partido marcado por el último cuarto, Xavi Pascual y sus jugadores cayeron en Kaunas ante Zalgiris por 83-71, con un último periodo con un 24-15 favorable a los locales.

El conjunto azulgrana no pudo imponerse en una de las pistas más complicadas del continente, y se mantiene en la clasificación con un balance de 20 victorias y 15 derrotas. El Barça sigue con tres finales por delante, dos de ellas ante rivales directos la próxima semana (Panathinaikos y Mónaco), y cerrará la fase regular en el Palau ante el Bayern Múnich de Svetislav Pesic.

Will Clyburn fue de más a menos en Kaunas / FCB

Play-In prácticamente asegurado

El Barça tiene prácticamente asegurada su presencia en el Play-In, aunque no de manera matemática, ya que Dubai ganó su partido ante Mónaco (101-91) y se mantiene con vida gracias a sus 18 triunfos. También alcanzó esa cifra el Maccabi Tel Aviv, que derrotó al Anadolu Efes de Pablo Laso.

La derrota de los monegascos hace que se queden con 19 victorias, una por detrás del Barça. Ambos equipos se verán las caras el viernes de la semana que viene en la Sale Gaston Medecin. Tampoco alcanzó en la clasificación al conjunto azulgrana el Estrella Roja. Los de Belgrado perdieron el derbi ante Partizán por 82-89 en un nuevo favor de Joan Peñarroya a su anterior equipo.

Joan Peñarroya ha levantado a Partizán en la Euroliga / Valentí Enrich

Empatados a 20 triunfos con Panathinaikos, rival el próximo martes

Por lo tanto, con los tropiezos de Mónaco y Estrella Roja, Barça y Panathinaikos son los únicos equipos que quedan con 20 triunfos. Con 21 están Zalgiris y Hapoel, equipos con los que el conjunto de Xavi Pascual tiene el average perdido, y Valencia Basket, al que sí que se lo tienen ganado, pero que podría irse hasta las 22 victorias si esta tarde (20:30h CET) derrota a la Virtus en Bolonia. Además, Hapoel tiene todavía un partido pendiente ante Maccabi Tel Aviv.

Con 22 triunfos están Real Madrid y Olympiacos, que pueden alcanzar en la cabeza de la clasificación al Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, que perdió esta jornada ante el Bayern. A priori, blancos y griegos tienen dos encuentros asequibles ante Baskonia y Asvel, respectivamente, pero son lejos de casa, algo que le añade dificultad, especialmente al conjunto de Sergio Scariolo, que es el peor visitante de los equipos que lideran la clasificación.

Saras Jasikevicius, durante un partido de Euroliga / ANDREJ CUKIC

El Barça tiene tres finales por delante para intentar lograr meterse en el Playoff, pero está prácticamente obligado a ganar los tres partidos para tener opciones de rascar alguna de las últimas posiciones, si bien es cierto que no depende de si mismo.

Tres finales para soñar con el Playoff

En todo caso, sí que está en la mano del equipo azulgrana asegurar la séptima posición para tener las mejores condiciones en un hipotético Play-In: tendría factor pista en el duelo ante el octavo clasificado, y en caso de perder el primer partido, tendría una segunda oportunidad ante el vencedor del duelo entre el noveno y el décimo clasificado. Pero las matemáticas siguen dejando viva la opción de que el Barça termine en posiciones de Playoff, y el objetivo del conjunto azulgrana no debe ser otro que tratar de llevarse los tres partidos y esperar acontecimientos.