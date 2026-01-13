Cubells: “El Barça jugará dónde considere más provechoso para sus intereses”

El Barça firmará por la Euroliga en las mismas condiciones que el resto de equipos que ya lo han hecho, por un nuevo periodo de 10 años, a falta de que lo ratifique la Junta Directiva blaugrana, que será un mero trámite.

Una decisión que para el directivo responsable de la sección, Josep Cubells, es una señal de confianza al proyecto de Euroliga. “Está en fase de expansión y crecimiento, con posibilidades de nuevos ingresos, y por tanto, consideramos que es lo mejor para el Barça en estos momentos”, dijo Cubells en declaraciones a SPORT.

La sección blaugrana, ante la indefinición todavía del proyecto NBA, tiene claro que es momento de seguir en la Euroliga, en un acuerdo “en el que habrá cláusula de penalización sin deseamos salir dentro de un tiempo, y que debe quedar reflejado en el acuerdo que debemos firmar en los próximos días”, dijo.

Cubells cuenta con el apoyo del presidente y de la Junta para ratificar el nuevo acuerdo con la Euroliga / FCB

Contactos al máximo nivel con la NBA

El Barça ha mantenido contactos frecuentes con la NBA, y como adelantaba SPORT, Cubells tiene previsto reunirse este fin de semana con el máximo mandatario de la NBA, el comisionado Adam Silver, para que les explique de primera mano las intenciones que tienen y el proyecto previsto, deportivo y económico, en su desembarco en Europa en octubre de 2027.

“Voy a tener una reunión con Silver y su equipo para conocer más detalles de sus intenciones y de cómo tienen previsto articular esta nueva competición, y es importante mantener contactos cercanos para seguir negociando, aunque ellos ya saben que vamos a seguir en la Euroliga”, dijo Cubells, que se desplazará junto a Jordi Trias y un ejecutivo financiero del club para conocer de primera mano las exigencias económicas que implicaría dar el salto a la NBA Europa.

El proyecto que prepara la NBA con al apoyo de FIBA interesa al Barça pero esperan conocer más detalles este fin de semana / NBA

De momento, el Barça apuesta por la Euroliga, algo que podría arrastrar finalmente al Fenerbahçe, otro de los clubs que todavía no han dado el “sí” al nuevo contrato de 10 temporadas mientras que el Madrid es el club más reticente a dar ese paso.

“Con una competición que teóricamente debe arrancar a dos años vista, no podíamos mantener al club alejado de la primera competición europea en esos dos años de transitoriedad, y dónde siempre debe estar el Barça, aunque al final, tomaremos decisiones por el bien del club y lo que sea más provechoso para nosotros por lo que seguiremos de cerca la nueva competición de la NBA”, dijo Cubells, exultante por el gran momento del equipo y que espera continúe el viernes en Madrid, en el segundo Clásico en apenas unos días.