Así queda el cuadro de los playoffs de la Liga Endesa 2026: cruces, fechas y rivales de Barça y Real Madrid

Llega la hora de la verdad en la Liga Endesa 2025/26. Una vez cerrado el telón de la fase regular, la competición doméstica da paso al play-off, donde los ocho participantes buscarán superar sus cruces para conquistar el codiciado título.

El partido entre el Barça y el Valencia, en el que los 'taronja' se han impuesto con severa contundencia (77-102), terminó de repartir las posiciones en el cuadro final de la competición. Los azulgranas quedan muy tocados tras este tropiezo, pues dificulta enormemente su camino en la fase final.

Una vez conocida su distrubución exacta, los ocho equipos se preparan para salir a escena en la fase final. En la parte más dura del cuadro figuran Real Madrid, UCAM Murcia, Barça y La Laguna Tenerife, mientras que Valencia Basket, Surne Bilbao, Baskonia y Joventut completan los emparejamientos en cuartos de final.

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Los cuatro mejores clasificados de la fase regular tendrán ventaja en esta primera eliminatoria, ya que jugarán el primer partido en casa y, por consecuencia, volverán a ejercer como locales en caso de que sea necesario acudir al tercer partido para desempatar la serie.

Así queda el play-off de la Liga Endesa

Parte alta Real Madrid vs La Laguna Tenerife

UCAM Murcia vs Barça Parte baja Valencia Basket vs Surne Bilbao

Baskonia vs Joventut

El calendario del play-off de la Liga Endesa