La crisis de Willy Hernangómez se traslada a la selección: se quedó sin anotar siete años después

Willy Hernangómez arranca esta semana una 'nueva vida' en Málaga, tras haber firmado contrato con Unicaja para esta próxima temporada. Después de tres cursos complicados en el Barça con un rendimiento muy alejado a las expectativas iniciales, el internacional español vive un nuevo inicio en la Costa del Sol, dónde confía encontrar su mejor versión bajo las órdenes de Txus Vidorreta.

Hernangómez aterrizará en el Carpena en las próximas horas, pero lo cierto es que su rendimiento en estas ventanas FIBA no ha servido para disipar las dudas que viene ofreciendo con su rendimiento desde su etapa azulgrana. No le han salido las cosas en el apartado individual, y en el colectivo, las noticias no han sido mejores: España se ha complicado la vida en la clasificación para el próximo Mundial tras haber perdido ante Portugal (89-95) y Grecia (108-106).

Juanma Rodríguez acompañó a Willy Hernangómez en su presentación con el Unicaja. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Rendimiento intrascendente ante Portugal y Grecia

Chus Mateo no ha podido contar con la mejor versión del ya exjugador del Barça. Ante Portugal, el seleccionador nacional le dio 20 minutos en los que firmó siete puntos y dos rebotes que resultaron estériles. Además, a falta de cuatro minutos y medio para el bocinazo final y con un 78-84 desfavorable, Mateo ya tuvo suficiente: lo sentó en el banquillo para terminar el encuentro con el debutante Mara.

En el OAKA ateniense, la situación, lejos de mejorar, empeoró. Titular de nuevo, el seleccionador nacional no tardó ni tres minutos en sentarlo en el banquillo. Con 8-0 en el marcador y tras el primer triple de Dinos Mitoglou, Hernangómez salió de pista y no volvió a pisar la cancha hasta el tercer cuarto. Jugó cinco minutos y medio en el periodo, y esa fue su última participación en cancha: Mateo 'pasó' de él tanto en el último cuarto como en la prórroga.

Willy Hernangómez y Nick Calathes en el Grecia - España / EFE

Con ocho minutos y 22 segundos totales, Willy fue el jugador menos utilizado del combinado español y el único que no llegó ni a los 10 minutos en pista, en un encuentro que duró 45. El nuevo interior de Unicaja capturó dos rebotes, cometió dos personales y perdió un balón, pero el dato más significativo fue que se quedó sin anotar, y eso fue noticia.

Siete años sin quedarse en blanco

Willy llevaba siete años seguidos anotando al menos un punto en sus partidos con 'La Familia'. La última vez que se quedó a cero fue en las semifinales del Mundial de China en 2019, en el partido en el que España derrotó a Australia en la segunda prórroga por 95-88 en uno de los mejores partidos en las historias de los Campeonatos del mundo. Desde entonces, JJOO de Tokyo y París, Eurobaskets de 2022 y 2025 y Mundial de 2024: Willy había anotado en todos los partidos que disputó con 'La Familia', incluidos los de ventanas FIBA tanto para el último Campeonato del Mundo como para el siguiente.

Willy Hernangómez fue titular ante Grecia / EFE

Además, otro apartado estadístico que ha retratado en Barcelona el nivel defensivo de Willy Hernangómez ha sido el del +/-, que recoge los puntos anotados y concedidos por el equipo con dicho jugador en pista. Ante Grecia, fue de -14, la peor del equipo junto al exmadridista y actual jugador de los Boston Celtics, Hugo González. En los cuatro partidos de Willy en las actuales ventanas para el Mundial, sus cifras en este apartado siempre han sido negativas (-5 ante Dinamarca, -3 ante Georgia y -7 ante Portugal el pasado jueves).

Willy Hernangómez arranca una nueva vida en Málaga que se presenta como una oportunidad inmejorable para relanzar una carrera que se estancó en su regreso al baloncesto europeo. Con todavía 32 años y con un físico que se ha cuidado en el Barça, tiene baloncesto por delante. Pero ese click definitivo para tratar de marcar diferencias en el viejo continente todavía se debe llevar a cabo.