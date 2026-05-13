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Granada - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Granada y Barça se enfrentan en el Palacio Municipal de deportes de Granada en la 31ª jornada de la Liga Endesa

Juan Núñez y Darío Brizuela, en el Baskonia-Barça de Liga Endesa

Juan Núñez y Darío Brizuela, en el Baskonia-Barça de Liga Endesa / ACB Photo - Aitor Bouzo

David Raurell

Granada y Barça se enfrentan en el Palacio Municipal de deportes de Granada en la 31ª jornada de la Liga Endesa.

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