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Baloncesto
Granada - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Granada y Barça se enfrentan en el Palacio Municipal de deportes de Granada en la 31ª jornada de la Liga Endesa
David Raurell
Granada y Barça se enfrentan en el Palacio Municipal de deportes de Granada en la 31ª jornada de la Liga Endesa.
2º CUARTO
¡Llega el primer tiempo muerto de la primera parte en el Palacio Municipal de Deportes de Granada!
El marcador es de 27-31 para los de Pascual.
2º CUARTO
Al rescate del Barça llega Myles Cale con un triple fundamental para romper un mal parcial de los azulgranas
2º CUARTO
Jassel Pérez anota su segundo triple consecutivo y pone a los locales por primera vez en el partido con ventaja en el marcador.
2º CUARTO
Ojo a la estadística de los triples tras once minutos de partido:
Coviran Granada: 4 de 9 (44% de acierto)
FC Barcelona: 0 de 4 (0% de acierto)
2º CUARTO
Arranca el segundo cuarto
Jassel Pérez tira solo y anota otro triple para Coviran Granada.
Xavi Pascual se enfada mucho con la jugada defensiva de su equipo desde la banda.
1r CUARTO
Final del primer cuarto en Granada
Brimah anota sobre la bocina y acerca a los locales en el marcador (16-20)
1r CUARTO
Enorme Willy haciéndose fuerte cerca del aro y anotando dos puntos más desde la pintura. Covirán buscará recortar distancias antes del final del período.
1r CUARTO
Entramos en el último minuto del primer cuarto con 4 puntos de ventaja y posesión para el Barcelona
1r CUARTO
Willy Hernangómez no falla desde la línea de tiros libres y anota dos puntos más para el Barcelona, que se pone en +5 puntos.
El español se reivindica tras un último partido donde no estuvo especialmente acertado en este aspecto.
1r CUARTO
Pascual refresca el equipo con la entrada de Brizuela, Cale, Juan Núñez y Willy Hernangómez.
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