Así convencieron a Jabari Parker para que dejase el Barça

No son tiempos fáciles en Partizan. Tras la dimisión de Obradovic, el presidente del equipo, Ostoja Mijailovic, habló sin tapujos en Euronews Serbia sobre la situación actual del equipo después del terremoto causado por el adiós del legendario entrenador serbio. En la entrevista, el mandatario reconoció que casi lloró tras conocer la decisión de Obradovic de abandonar el club y explicó los motivos de su adiós. También desmintió que Isaac Bonga pidiera salir del club tras la renuncia del legendario entrenador e incidió en el contrato de un viejo conocido del Barça: Jabari Parker.

Un contrato de superestrella

Mijailovic reveló que el estadounidense tiene “el contrato más caro de la historia del Partizan” y que el proyecto deportivo estaba pensado para construirse a su alrededor. “Zeljko Obradovic siempre tomaba la decisión final con cada jugador. Él me dijo que necesitábamos a Jabari.”, explicó el mandatario. Con estas declaraciones, queda claro que uno de los principales factores por los cuales Parker aterrizó en Belgrado fue el legendario entrenador. Mijailovic mostró también hasta qué punto confió en el criterio de su entrenador: “Zeljko me dijo que era un fichaje importante y que construiría el equipo a su alrededor. Ni siquiera pregunté el precio. No hablaré de dinero, pero es el contrato más grande en la historia del Partizan”. Jabari firmó un contrato de 2 años con el equipo con el que recibirá un total de 5 millones (2,5 por temporada). Una cifra cercana al dinero que perdonó al Barça tras firmar su recesión de contrato con el conjunto azulgrana.

Parker el día que llego a Belgrado tras fichar por el Partizan / PARTIZAN

El adiós de Parker al Barça

El Barça y Jabari Parker anunciaron en junio la rescisión del contrato que unía a ambas partes hasta el 30 de junio de 2026, mediante un acuerdo amistoso que dejaba libre al jugador tras dos temporadas de blaugrana. Más tarde fue Juan Carlos Navarro quien puso contexto a la marcha. Explicó que fue el propio Parker quien pidió salir después de una temporada complicada tanto en lo individual como en lo colectivo, y que el Barça entendió que no tenía sentido retener a un jugador con dudas sobre seguir vistiendo la camiseta azulgrana. Navarro añadió otro matiz clave: la operación no solo liberaba una plaza de extracomunitario, muy valiosa para reformular la plantilla, sino también una parte importante de la masa salarial para poder reforzarse en varias posiciones.

Jabari Parker junto a Obradovic en un partido de Euroliga / Partizan

Fue entonces, y tras la decisión de tanto Jabari Parker como del Barça para separar sus caminos, donde apareció Partizan. El equipo serbio le ofreció un contrato parecido al que perdonaba en Can Barça además de ofrecer al estadounidense la opción de liderar un proyecto construido entorno a él. Además, la idea de ser entrenado por Obradovic fue algo que también influenció hasta el punto que Parker se deshizo en elogios hablando de él el día de su llegada: “En cuanto supe que podría dejar el Barcelona, Obradovic me llamó y me explicó la seriedad de su interés. Su enfoque me vino de maravilla; me recordó a los entrenadores con los que trabajé en el instituto y la universidad, e incluso a mi padre. Eso era lo que sentía que me faltaba, y creo que él sacará lo mejor de mí“.