El consejo de Pesic: "Xavi Pascual tiene que seguir muchos años"

El de este viernes será un partido muy especial para Svetislav Pesic. A sus 77 años, el técnico serbio dirigirá con el Bayern su último partido en la Euroliga y el caprichoso calendario hará que se despida precisamente en el Palau en un duelo en el que se jugará la vida un Barça con el que hizo historia en 2003 al conquistar el primer entorchado continental en azul y grana.

Atrás quedan cuatro décadas y media en los banquillos, casi 50 años en los que ha exhibido su maestría y su carácter. Un carácter "muy difícil", según han confesado algunas veces sus jugadores delante de los micrófonos y en muchas ocasiones sin luz y taquígrafos. Su forma de entender el baloncesto y la vida le han llevado a convertirse en uno de los mejores entrenadores de la historia.

Pesic acudió en diciembre a la llamada de socorro del Bayern cuando hizo aguas el proyecto del canadiense Gordon Herbert (campeón del mundo con Alemania). Los bávaros no se juegan nada, mientras que el Barça estará completamente fuera de la Euroliga si pierde y el Dubai derrota al Valencia Basket en un escenario nuevo, el Arena Zenica en Bosnia y Herzegovina.

La visita del balcánico ha despertado mucha expectación y, de común acuerdo con el Bayern, atendió este jueves a los medios en el Hotel NH Constanza, en el lado opuesto de la Travessera de les Corts al de un Palau en el que el de Novi Sad se despedirá de Europa. Eso sí, aún le resta el objetivo de conquistar una nueva Bundesliga en su vasto palmarés.

Svetislav Pesic, durante su segunda etapa en el Barça / EFE

Pesic lamentó que "ahora lo único que importa es el resultado", destacó a Ranko Zeravica como el entrenador que más le ha marcado como "padre del baloncesto de Yugoslavia", admitió que lo único que le ha faltado "es ganar el oro olímpico con Serbia" y rompió una lanza a favor de Xavi Pascual. "Es un gran entrenador y tiene que seguir aquí muchos años, eso es lo que espero. Y poder construir algo, quizá uno o dos años no haya grandes resultados, pero así él puede construir algo", comentó.

El balcánico alabó la figura de Salvador Alemany y se refirió a la complicada retirada de Juan Carlos Navarro a final de la temporada 2017-18. "'Juanqui' fue de los mejores jugadores, pero no tan solo de Europa, sino de todo el mundo. Se pudo quedar en Memphis, pero él es feliz aquí. Acabó la temporada y muchos decían que era mejor que no siguiese, pero nadie tuvo cojones de decírselo. Nos reunimos, me preguntó y le dije que para el club lo mejor era que no continuase jugando.

"Él me preguntó si yo realmente creía que no podía seguir jugando y le dije, 'podrías jugar ocho o diez años más, pero lo mejor para el club y para ti es no seguir. Mira lo que quieres hacer, director deportivo, secretaría, lo que quieras'. Nuestra relación se enfrió, pero con los años nos volvemos a llevar bien. Un entrenador tiene que tomar decisiones", añadió el de Novi Sad.

Pesic tuvo que pasar un mal trago con Navarro / EFE

Pesic recalcó que siempre se ha sentido "muy querido por la afición, aunque a veces no tanto por los periodistas. Aquí siempre he estado muy cómodo y soy feliz, con la playa y con todo. Y el Palau siempre es especial. Ahí sigue. Cuando vine en 2022 ya decían que lo iban a cambiar. Ahora parece que sí, porque ya no está en Mini".

En cuanto al partido de este viernes, el extécnico azulgrana destacó que el Barça "si está motivado y concentrado puede competir contra todos los mejores equipos y es el favorito contra nosotros, pero llevamos una buena línea y queremos ganar, claro". Por cierto, que reveló tener una oferta para integrarse en la secretaría técnica del Bayern y vino a decir que podría aceptarla.

Preguntado por el posible fichaje de Josh Nebo, el veterano técnico llamó la atención sobre Lea Bolmaro. "Sería una gran opción de presente y de futuro. Recuerdo cuando llegó de Argentina, que jugaba de tres. Con un sistema de cantera que funcionaba muy bien, con Diego Ocampo y con Nacho Rodríguez, decidimos que jugase de base y mira lo bien que lo hace. Es un jugador para el Barça, es mi opinión, es lo que pienso", dijo. Y alabó la figura de Nikola Jokic, a quien definió como "un profesional ejemplar, alguien se desvive siempre por el equipo... es lo que he visto con Serbia".