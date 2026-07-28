El Consejo de Ministros otorga la nacionalidad española a Mohamed Dabone

El joven jugador de la cantera blaugrana y una de las perlas que levanta más expectación, Mohamed Dabone, ha recibido este mediodía la ‘luz verde’ del Consejo de Ministros para otorgarle la nacionalidad española. Se cumple así el deseo tanto del jugador como de la Federación Española de Baloncesto (FEB) para que pueda integrarse en la estructura federativa y competir con los equipos españoles de su categoría.

Ahora es conseguir que la reglamentación internacional no condicione los plazos para un supuesto estreno oficial de Dabone con la selección nacional, que ya tienen en mente. La FEB ha gestionado y ha aprobado su nacionalización antes de que el jugador cumpla los 16 años, por lo que el de Dabone podría no ser considerado por la FIBA un ‘special case’.

En caso de que lo fuera, según informa MARCA, impediría un posible debutar antes de los 23 años con la selección. La FIBA en su momento diseñó la fórmula de los ‘special case’ para tratar de evitar la compra de pasaportes y cambios injustificados de nacionalidad, algo que estaría por ver al haberse acortado tanto los plazos.

El Barça tiene depositadas muchas esperanzas en Dabone, que este año entrará en la dinámica del primer equipo / EUROLEAGUE

Un talento con mucho recorrido

Después de quemar etapas a un ritmo endiablado en la base azulgrana, y haber sido uno de los jugadores más destacados del Barça Atlètic en la Liga U (13,3 puntos y 8,5 rebotes por partido), a Dabone le ha importado poco medirse ante rivales que le sacan cinco, seis o algunos años más. No hay que perder de vista que el de Burkina Faso cumplirá 15 años el próximo mes de octubre.

La idea del club es clara: quieren verlo con el primer equipo azulgrana la próxima temporada. Los planes de la secretaría técnica y de Sekulic pasan porque el de Burkina Faso pueda estar en dinámica de primer equipo tras el verano, y que pueda ir teniendo sus primeros minutos y sus primeras aventuras en el senior del Barça. El pasado 12 de septiembre, Joan Peñarroya le hizo debutar en un partido amistoso ante el Bàsquet Girona.

Parapoder jugar de manera regular con el Barça, deberá superar también algunos trámites administrativos, y de trabajo al ser un jugador muy joven y que necesitará un permiso de trabajo que en Catalunya podría conseguir aunque no está nada claro que lo pueda hacer fuera del territorio catalán. De momento, Dabone ya se puede considerar español a todos los efectos.