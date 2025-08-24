Se 'congela' el posible fichaje de Chimezie Metu por el Mónaco

El nombre de Chimezie Metu está dando muchas vueltas este verano. El ala-pívot estadounidense sufrió una grave lesión en el Aquiles de su pierna derecha en un partido de Euroliga ante el Bayern Múnich el pasado mes de marzo. Un contratiempo físico que cortó en seco el rendimiento de uno de los grandes fichajes en el viejo continente el curso pasado, siendo pieza imprescindible para Joan Peñarroya.

Metu despidió la temporada promediando 11 puntos por partido en la Euroliga y 13,2 en la Liga Endesa. Unos números realmente positivos en su primera experiencia lejos de América, y que no pasaron desapercibidos para algunos de los equipos más punteros del continente.

Chimezie Metu, durante un partido con el Barça / Dani Barbeito

Interés blanco en Metu

De hecho, trascendió que el Real Madrid había tentado al jugador de cara a la próxima temporada con un buen contrato multianual, algo que no veía con malos ojos el jugador. Pero la grave lesión de Aquiles hizo que el conjunto blanco se lo pensase, y retiró su interés. Apareció en el radar Fenerbahçe, y Sarunas Jasikevicius quería apostar por el interior para reforzar al bloque campeón de la Euroliga.

Pero en uno de los reconocimientos médicos, los turcos no lo acabaron de ver claro, y tal y como hizo el Real Madrid, se echaron atrás. El Barça estaba dispuesto a olvidar el tonteo de Metu con el Real Madrid, y en un primer momento parecía que le iban a ofrecer la renovación. Algo que finalmente no ocurrió al ser descartado por la secretaría técnica, tal y como reconoció el directivo responsable del basket azulgrana, Josep Cubells, en una entrevista con este diario.

Chimezie Metu y Edy Tavares, en un clásico de Liga Endesa / ACB Photo - María Jiménez

Mónaco aceleró por su fichaje

A Metu, que se encuentra en Estados Unidos en la mitad de su recuperación, se le estaban cerrando muchas puertas. Pero llegó también el interés de otro equipo puntero de la Euroliga como es el Mónaco, que pensó en él para apuntalar un juego interior con varios cambios respecto al equipo con el que disputaron la final de la competición continental. Nikola Mirotic y Kevarrius Hayes llegan para reemplazar a Petr Cornelie, Mam Jaiteh o Georgios Papagiannis.

Vassilis Spanoulis mostró interés por el jugador, y cuando todo indicaba que iba a jugar bajo sus órdenes la próxima campaña, su estado físico vuelve a jugar en contra. Tal y como le ocurrió con el 'Fener', la revisión médica llevada a cabo con el Mónaco ha mostrado que su vuelta se podría retrasar y alargar hasta el próximo mes de marzo, tal y como apunta el periodista Andrea Calzoni.

Chimezie Metu, en la victoria del Barça ante Valencia Basket / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

Los cálculos más optimistas apuntaban a un regreso sobre el mes de enero, con la segunda mitad de la temporada todavía por disputarse. Pero ese deseo está chocando con la realidad que se está encontrando el jugador, y los plazos tiran hacia ese año que suelen tardar los jugadores en recuperarse de una rotura de Aquiles. Así pues, parece que tocará esperar para conocer que equipo decide apostar por Metu.