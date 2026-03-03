El conflicto en Oriente golpea al Barça de basket

El conflicto en Oriente Medio sigue afectando al baloncesto. La Euroliga ya se vio forzada a cancelar varios partidos de la jornada y la Liga U ha tenido que tomar las mismas medidas. La competición anunció a través de las redes sociales que no se jugarán los siguientes duelos correspondientes a la jornada 8: Barça Atlètic-Real Madrid y Amara Lleida-Valencia Basket.

El motivo por el cual se ha tomado esta medida es que tanto Real Madrid como Valencia Basket se encuentran retenidos en los Emiratos Árabes. El pasado fin de semana se iba a disputar el Adidas Next Generation Euroleague, que reunía al combinado blanco y al 'taronja', pero la propia Euroliga decidió cancelar la fase de clasificación "para garantizar la seguridad de los participantes".

"Tras una evaluación minuciosa y consultas continuas con las autoridades y las partes interesadas pertinentes, se determinó que la cancelación del evento es la medida más responsable en este momento", aseguraba el comunicado. Sin embargo, los equipos ya se habían desplazado hasta el territorio de Abu Dhabi y se han visto afectados por el conflicto.

El entrenador del Real Madrid, Javi Juárez, habló desde Oriente y tuvo unas palabras de agradecimiento a sus jugadores júniors, que no han podido salir del hotel de concentración. "Súper orgulloso de todos estos chicos, y no hablo deportivamente (que también), en situaciones especiales aparecen las personas especiales y ellos lo son", aseguró.

La situación ha afectado también al Barça Atlètic, que no podrá jugar este fin de semana. El conjunto blaugrana ha mostrado durante esta temporada su superioridad ante el Real Madrid y ganó el último Clásico en el mes de enero en Valdebebas (70-76), gracias a los 13 puntos y tres rebotes de Sayon Keita y a un Mohamed Dabone que rozó las dobles figuras con 10 tantos y ocho rebotes.

¿Cómo le va al Barça en la Liga U?

El Barça sigue invicto en el Grupo A de la Liga U, con siete victorias en los primeros siete partidos. El equipo blaugrana es el líder indiscutible de la competición, seguido precisamente por el conjunto blanco y el Casademont Zaragoza. Nombres como los de Keita, Dabone o Kusturica, que están constantemente en dinámica con el primer equipo, facilitan ese dominio.

No tuvo la misma suerte en la Minicopa Endesa, donde el infantil A culé finalizó su participación en la cuarta posición. Un torneo que acabó ganando el Real Madrid a Valencia Basket, precisamente los dos equipos afectados por el conflicto en Oriente. El Barça sigue muy de cerca a todas sus futuras promesas, con la esperanza de poder ver a muchos en el primer equipo en unos años.