¡Se confirman las peores noticias con la lesión de Juan Núñez!

Se confirman las peores noticias con Juan Núñez. El base azulgrana regresó a las pistas el pasado 6 de septiembre tras haber estado alejado de ellas durante seis meses a causa de una grave lesión de rodilla.

La articulación del base madrileño dijo basta tras la última Copa del Rey, y el '17' azulgrana tuvo que pasar por quirófano para someterse a una artroscopia para tratar una rotura del menisco externo de su rodilla derecha.

Tras machacarse a fondo durante la segunda mitad de la pasada campaña y el verano, Núñez cumplió los plazos establecidos y ya estuvo a disposición de Joan Peñarroya prácticamente desde el inicio de la pretemporada.

Una inflamación inesperada

Pero ese regreso a cancha el pasado 6 de septiembre en el amistoso ante París Basketball vino acompañado de una posterior inflamación en la rodilla operada.

Juan Núñez tuvo una buena actuación en su regreso de blaugrana / FCB

El club azulgrana estipuló 15 días para llevar a cabo un plan de entrenamiento con intensidad progresiva para ver como evolucionaba dicho contratiempo, pero la situación no mejoró, y Núñez tuvo que volver a pasar por el quirófano este pasado martes.

Seis meses de baja

Tras someterse a la intervención y con el posterior paso de las horas, el Barça anunció el parte médico definitivo. Al jugador le han extraído un quiste meniscal y también se han reforzado los puntos de sutura del menisco practicados durante la primera intervención del 11 de marzo. El Barça cifra en seis meses el plazo de recuperación, de manera que su regreso a las pistas sería para principios de abril.

Una baja muy sensible para un Peñarroya que pierde a uno de sus directores de juego, quedándose únicamente con Tomas Satoransky y Juani Marcos como únicos bases puros del primer equipo, y con la más que presumible presencia tanto de Nico Laprovittola como de Darío Brizuela en el '1'.

El comunicado médico de Juan Núñez

El jugador Juan Núñez se ha sometido este martes a una revisión artroscópica de su rodilla derecha. Se ha procedido a extraer un quiste meniscal y se han reforzado los puntos de sutura del menisco practicados en la primera artroscopia realizada el pasado 11 de marzo. El pronóstico aproximado de recuperación es de 6 meses.

Tras su regreso a la dinámica del equipo, el jugador presentó una reacción inflamatoria en la rodilla derecha. La artroscopia exploradora se ha realizado en el Hospital de Barcelona, a cargo del doctor Joan Carles Monllau y bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club.