La confesión de 'Lapro': "Me hace muchísima ilusión jugar con Ante Tomic"

El regreso de Nico Laprovittola al Asisa Joventut ocho años después es una de las grandes novedades de un cuadro verdinegro que también ha incorporado a Álex Reyes, a Emir Sulejmanovic, a Kwan Cheatham y a Boogie Ellis, mientras que han dejado el equipo el exazulgrana Jabari Parker, Adam Hanga, Cameron Hunt, Henri Drell, Yannick Kraag, Guillem Vives y un Michael Ruzic que aún no ha 'pagado'.

El argentino vuelve a sonreír tras regresar antes de lo previsto para ayudar al Barça en la pasada final de la Liga Endesa y viene de anotar 31 puntos con 8/12 en triples en la derrota de la albiceleste contra Canadá en las 'ventanas' para un Mundial de 2017 que tienen ya muy cerca. Con 36 años, firmó meses atrás con la Penya hasta 2029.

El base-escolta fue el jugador más solicitado en la jornada abierta a los medios del club badalonés con vistas a las primeras competiciones oficiales en un curso en el que los de Dani Miret disputarán la Lliga Catalana, la Supercopa Endesa en la que son anfitriones, la Liga Endesa, la Champions y el primer gran objetivo de estar en la Copa del Rey.

Lo primero, ¿qué tal se encuentra?

Bueno, bien, ¿no? Contento de estar acá, con mucha ilusión. El equipo que se armó transmite eso y esperemos poder estar a la altura, que la Penya pueda jugar bien y haga otra temporada como la pasada.

La Penya, una mezcla perfecta de veteranía y juventud / CLUB JOVENTUT BADALONA

¿Cómo está su pierna derecha?

Bien, bien. La verdad es que no he vuelto a tener problemas en la rodilla después de todo lo que tuvimos que ajustar la pasada temporada, que fue muy complicada. Así y todo, saqué la cabeza al final, me sentí bien y la verdad es que he descansado muy poco este verano. He seguido trabajando, reforzando algunas cositas y tratando de aprovechar las ventanas para no perder el ritmo.

Lo fácil habría sido dejarse ir en el último mes en el Barça, pero apretó y fue importante en la final...

Eso quizá lo habría hecho alguien que no quería arriesgar. Yo también estaba en un momento de mi carrera en el que necesitaba demostrar que estaba sano para conseguir trabajo, ¿no? Y para seguir jugando.

"El día que dije 'bueno, ya vuelvo a ser yo' fue el primer partido de la pasada final contra el Valencia"

Tiene 36 años y ha firmado hasta 2029. Sí que confían en usted...

Sí, la Penya me conoce bastante bien y aquí saben lo que puedo dar. Además, ellos saben muy bien que a la gente mayor no hay que tenerles miedo y saben cuidar mucho al jugador veterano. Tenemos un equipo largo y con muchos exteriores, así que voy a estar bien cubierto. Sobre todo, espero estar sano todo el año.

Viene a hacer un partidazo en las ventanas con Argentina, anotando 31 puntos. ¿Es el primer partido en el que se siente a tope tras las lesiones?

No. El día que dije 'bueno, ya vuelvo a ser yo' fue el primer partido de la pasada final contra el Valencia. Dominé todo el partido, lo controlé e hice por fin lo que yo quería. Después, ellos tenían un físico diferente y era difícil aguantarlos, pero ahí me sentí otra vez un jugador importante y volví a entender la calidad y lo que puedo hacer.

'Lapro' será verdinegro hasta 2029 / CLUB JOVENTUT BADALONA

¿Le queda la espinita de no haber ganado la Euroliga?

Sí, pero bueno... estuvimos ahí cerca. Me quedo con que he sido una parte importante de un equipo que dominó el baloncesto europeo durante dos temporadas. Era el nivel al que yo aspiraba en mi carrera y lo alcancé.

¿Se ha quitado mucha presión del llamado entorno del Barça?

Bueno, es que a mí era algo que me gustaba y disfrutaba con eso. Somos deportistas de alto nivel y si no sabes jugar con presión... Y ojo, que aquí en Badalona también hay. Tenemos objetivos bastante claros, pero yo siempre intento sonreír. En todos los lugares donde estuve, las cosas no me fueron bien cuando no pude sonreír.

"La despedida que me brindó el Palau fue un gestyo muy lindo"

¿A qué le supo la despedida del Barça, con todo el Palau aplaudiéndole?

Fue un gesto muy lindo. La verdad es que lo dimos todo y siempre intentamos dar lo mejor por el Barça, peleando al máximo y exponiendo nuestro físico y nuestra mente. No nos quedó nada en el tintero y creo que eso fue lo que la gente valoró.

¿Qué aspiraciones tiene en su regreso a la Penya ocho años después?

Yo creo que la Penya está creciendo año a año y queremos mantener esa línea. La pasada temporada sacaron la cabeza al final después de meses muy duros por las lesiones e hicieron unos play-offs espectaculares. El nivel competitivo que pusieron fue de lo mejor de Europa, así que colectivamente aspiramos a eso y a tener la fortuna de poder levantar algún trofeo.

¿Le hace especial ilusión compartir equipo con Ante Tomic tras estar jugando siempre al gato y al ratón con los equipos?

Muchísima. He disfrutado mucho con cada partido suyo que he visto en la Penya. Me encanta verlo jugar y el carácter que tiene. Ojalá conectemos bien. Tenemos tiempo por delante para hablar y para ir conociéndonos un poco más, pero tengo muchas ganas de jugar con él. Y sí, por fin nos hemos juntado en el mismo sitio.

Laprovittola podría formar una gran sociedad con Ricky Rubio / CLUB JOVENTUT BADALONA

¿Es feliz a día de hoy?

Sí, sí, muchísimo. Por suerte, disfruto de todo, de todo lo que he conseguido, de mi carrera y de las amistades. Creo que soy una persona muy tranquila y muy positiva.

¿Le siguen ilusionando el Mundial y los Juegos Olímpicos?

Sí. He estado con Argentina con el gran objetivo de poder jugar un Mundial.

"Voy a extrañar mucho a Messi en la selección como hincha"

Hace poco se retiró Leo Messi de la albiceleste. ¿Cómo lo ha vivido?

Al ser yo un deportista, me puedo poner un poco en esa piel y en esos pies, así que lo entiendo perfectamente. Lo voy a extrañar mucho en la selección también como hincha. Creo que él fue el más grande de todos y hay que dejarlo estar y decidir, nada más.

¿Un deportista de elite como usted puede vibrar con la selección de fútbol?

Sí, creo que hasta que tenga 70 u 80 años voy a seguir vibrando con Argentina. Eso no se saca nunca.

¿Qué mensaje enviaría a la afición de la Penya, que está deseando verlos en acción?

Bueno, que ya llega el momento, ¿no? Que sigan con esa ilusión y que sigan confiando mucho en lo que estamos haciendo. De nuestra parte tienen el compromiso total de que vamos a intentar que disfruten en todos los partidos. Nosotros nos vamos a dejar todo por la ciudad, por el club y lo que más quiero es que juguemos bien al baloncesto.