La confesión de Brizuela: "Xavi Pascual no quiere que sea un microondas"

A la chita callando y sin hacer excesivo ruido, Darío Brizuela ha ido escalando en su rol hasta convertirse en un jugador realmente importante en los esquemas de Xavi Pascual, una situación que poco tiene que ver con la que vivió con Roger Grimau en su primera temporada como azulgrana.

Y lo ha hecho a base de trabajo, una de sus mejores virtudes. El talentoso jugador donostiarra confía en el equipo de cara a la Copa del Rey que comenzó el jueves con victorias de Valencia Basket y Real Madrid. Este viernes a las 21.00 horas le toca el turno al Barça ante el UCAM Murcia.

Brizuela atendió a SPORT en el Palau poco antes de viajar a Valencia y analizó sin tapujos la situación del equipo y la suya propia. Xavi Pascual le ha pedido que asuma más responsabilidades y que trate de ser más regular. Él recoge el guante con ilusión y con responsabilidad a partes iguales.

No sabemos hasta qué punto estarán todos los jugadores al cien por cien

¿Cómo llegan el Barça a nivel físico y usted personalmente?

Yo llego bien, sin problemas físicos y recuperándome del virus de la semana pasada, que perdí cuatro kilos en 24 horas. Me encuentro muy bien y el equipo va recuperando efectivos. No sabemos hasta qué punto estarán todos los jugadores al cien por cien, pero en principio estaremos.

La de cosas que han pasado esta temporada en el equipo...

Sí. De un inicio no muy bueno a recomponernos, a encontrar un punto de forma muy bueno y a volver a caer por lesiones. Están pasando muchas cosas que se pueden solucionar y otras que no, pero el equipo ha seguido trabajando siempre. Lo importante es seguir compitiendo. Intento ser positivo y, ahora que nos empezamos a jugar los títulos, parece que volvemos a estar todos.

Darío Brizuela mira con ilusión a la Copa del Rey / GORKA URRESOLA

Ha tenido tres entrenadores en su tercera temporada en el Barça más la semana de Oscar Orellana. ¿Es otra pelea para ganarse los minutos?

En Málaga estuve tres años y medio y tuve tres entrenadores (Luis Casimiro, Fotis Katsikaris e Ibon Navarro). O sea, es normal en mi carrera y lo intento vivir con naturalidad. Estamos en el Barça y los jugadores no tenemos que ir a peleas para ganarnos minutos. El fin de todos es común: ganar. Cuando llega un entrenador nuevo... a estas alturas yo creo que él sabe perfectamente qué le puedo dar y qué le pueden dar mis compañeros. Lo que tengo que hacer es seguir trabajando.

¿Intenta desdramatizar un poco estas situaciones difíciles?

Si el entrenador es uno u otro, tu trabajo es el mismo. El baloncesto sigue ahí, los balones siguen siendo redondos y las canastas están a tres metros. Tienes que ir con las ideas que da el míster, rendir al máximo y ya está. Si piensas en que igual no le gustas, no vas a sacar nada positivo. Hay que vivir todo con naturalidad.

Nuestro único plan es ganar al UCAM Murcia

¿Cambia mucho lo que le está pidiendo ahora Xavi Pascual?

Sí. En los últimos años es el primer entrenador que no quiere que sea un microondas. Fue como... ¡guau! Es un rol diferente y es difícil asumirlo. Para mí es un reto ser más constante y no tomarme el partido como que si meto las primeras meteré 15, pero si las fallo no jugaré más. Ahora es más responsabilidad, pero es una oportunidad increíble. Si ha depositado esa confianza en mí, lo único que voy a hacer es entrenar como un cabrón para ser mejor e intentar devolvérsela.

Si hay sorpresas en la Copa... ¿no empezarían a hacer cábalas?

Estamos preparando únicamente el partido del UCAM Murcia y para nosotros no hay nada más. No pensamos en los partidos de la otra parte del cuadro (ayer) o en si gana Baskonia o Tenerife (hoy). Nuestro único plan es ganar el viernes y, si lo hacemos, ya sabríamos contra quién jugamos y ahí habría que cambiar el chip y pensar en el sábado. Ya está. No hay más.

Brizuela es feliz en el Barça / GORKA URRESOLA

Pero no es un fin de semana normal, no nos engañe...

A ver, es verdad que hay mucho más ruido, estáis aquí la prensa y hemos tenido entrevistas cada día, pero el míster nos insiste en estar centrados al máximo, en tener la cabeza donde hay que tenerla y en que todo este ruido es muy bonito, pero que vamos a ir a jugar y ya está. Hay que ganar los cuartos.

¿Está siguiendo cómo le va a Peñarroya en el Partizan? ¿Se vieron cuando jugó en el Palau?

Sí, lo vi por aquí y le pregunté cómo le iba, si estaba contento, si su familia estaba con él... Cuando compartes un espacio profesional con alguien, lo que menos te importa es lo deportivo. Con Joan tenía una relación personal muy buena. Me preocupé por él, que es lo que me interesaba. Le estoy muy agradecido, porque me dio una oportunidad muy grande y, bueno, él lo sabe.

Si no ganamos la Copa, esa presión seguirá 'in crescendo'

¿Sabe cuántas Copas ha jugado?

No, pero... mmm, ¿es la séptima?

¡Cierto! ¿Pesa más la ilusión de jugarla o la presión de ganarla?

Las dos por igual. Tienes que absorber todas las emociones y ordenarlas en tu cabeza. Hay mucha ilusión, porque la Copa es muy divertida. He jugado dos como anfitrión, he ganado una en Badalona y me ilusiona muchísimo ganar otra. Estoy en un club en el que hay que ganar títulos y no se han ganado desde que llegué. Si no ganamos la Copa, esa presión seguirá 'in crescendo', pero intento estar lo más plano posible y mi cabeza está en el viernes. No pienso en el domingo, porque no tiene sentido.

¿Tiene recuerdos de la Copa antes de ser jugador profesional?

He visto muchas por la tele, no sé si todas. Estuve en la de Sevilla en 2004, era un chaval y fui con mi padre y con mi hermano. Y jugué la Minicopa en Vitoria en 2008. Son las dos que he vivido como espectador.

¿Cuántas ganas tiene de celebrar un título con el Barça?

Un montón, pero hay que ir paso a paso y trabajar mucho. Esto no funciona cerrando los ojos, esperando al domingo y a ver si ganamos. Primero hay que ganar al UCAM, que será muy complicado. Después habría que ganar el sábado, que sería igual de difícil. Y por último la final. Yo he llegado a tres finales y he ganado una. Sé lo que es. Sé que hay que trabajar y hay que sufrirlo.

Brizuela atendió a SPORT en el Palau Blaugrana / GORKA URRESOLA

Da la sensación de que están en la Copa los ocho mejores...

Quizá. Me preguntaron si nuestro lado es el más fácil y dije que depende del prisma. Empezamos contra un equipo que nos ha ganado dos veces y los otros son el Baskonia, que es un pedazo de equipo que juega cada vez juega mejor. Y el Tenerife, que ya nos ha ganado. Entonces, ¿fácil o difícil? Hay dos de Euroliga en cada lado del cuadro. Sí, Madrid y Valencia van por un lado, pero yo he ganado una Copa con un club que no jugaba la Euroliga. Cualquier partido se puede ganar.

¿Qué opinión le genera el ambiente del Roig Arena?

El pabellón es muy chulo y lo de las aficiones es divertido, pero nosotros no prestamos atención a eso. Desde la pista estás centrado en el juego, salvo que al final del partido falte un minuto y el partido esté ganado. Ahí sí disfrutas un poco el ambiente y lo absorbes, pero cuando juego nunca lo he vivido como fan.

El fútbol se vive con más pasión, lo que equivale a más agresividad

El ejemplo del baloncesto de ocho aficiones juntas contrasta con lo que se vive en el fútbol, con el ejemplo de lo de Vinicius en Lisboa...

Sí, pero es imposible de transmitir al fútbol. Son culturas diferentes...

Pero las culturas se aprenden...

Sí, pero el fútbol tiene cosas muy buenas que no pueden replicarse en el basket. Además, el fútbol se vive con más pasión, lo que equivale a más agresividad. En el baloncesto somos más planos, pero ni uno es mejor ni el otro es peor. Mis amigos son todos futboleros y te responderían otra cosa. Es cierto que en el fútbol vemos más episodios negativos, pero es lo que hay... no se puede cambiar.