Las 'conexiones azulgranas' del Estrella Roja de cara al play-in de la Euroliga

El Barça se juega mucho más que una victoria este martes a las 20.45 horas ante el Estrella Roja en un Palau que debería ser el de las grandes noches. No porque haya nada que celebrar, sino porque el equipo necesita a la afición para superar el primer duelo del play-in de la Euroliga y ganarse el derecho a pelear el viernes en el feudo del perdedor del Panathinaikos - Monaco con un billete para cuartos en juego... contra el 'coco' Olympiacos.

El conjunto serbio se presentará con Sasa Obradovic en el banquillo y con uno de los jugadores más odiados por el Palau, el estadounidense Isaiah Canaan. La historia data de hace cuatro años, cuando el UNICS Kazan ruso ganaba por 57-77 en el último cuarto y el de Biloxi hizo un gesto despectivo que encendió al Palau (lo mandó callar). Ahí la grada lideró una remontada histórica tras dos prórrogas (111-109 con 28 puntos de Nikola Mirotic).

El conjunto de Belgrado cuenta en sus filas con un exazulgrana como Nikola Kalinic y hasta con cuatro jugadores que han estado en la órbita del Barça en mayor o menor medida. Echemos un vistazo a cómo le fue al serbio en el Barça y a quiénes son los otros cuatro jugadores citados en nivel global.

Isaiah Canaan mandó callar al Palau con el UNICS / EUROLEAGUE

Kalinic fue una especie de obsesión de Juan Carlos Navarro, quien logró su fichaje en 2022 después de varios intentos; de hecho, se había comprometido para el curso anterior. Su primera temporada fue buena, con su habitual trabajo defensivo y con su dominio de los intangibles como puntos fuertes. Sin embargo, se dejó ir a finales de la siguiente temporada cuando supo que no renovaría.

De hecho, el internacional serbio pasó de ser uno de los 'guerreros' de Roger Grimau a centrar las iras del Palau en más de una ocasión. Sus cifras en los últimos partidos de la fase regular de la Euroliga (4,8 puntos y +5,2) y en los cinco de cuartos ante Olympiacos (3,6 puntos y +2,6) hablan por sí solas. Su quinto partido fue de vergüenza, con 0/7 en tiros de campo y -9 de valoración.

En el capítulo de jugadores por los que se ha interesado el conjunto azulgrana, destaca Chima Moneke. Pese a su difícil carácter, el nigeriano dejó un gran recuerdo en Manresa y ahí empezó a sonar para un Barça que sí sondeó de verdad su posible llegada el pasado verano, cuando cambió el Baskonia por el Estrella Roja. Es una estrella heterodoxa que está promediando 14,1 puntos, 6,5 rebotes y +18,8 de valoración (sexto de la Euroliga).

Otro caso reciente es el de Semi Ojeleye. El estadounidense con pasaporte nigeriano brilló en Valencia la pasada temporada en su segundo curso como 'taronja' (12,8 puntos, 3,9 rebotes y +13,7 en la Liga Endesa). Antes, en 2023 había sonado con fuerza para el Barça, con el condicionante añadido de no ocupar plaza de extranjero al ser 'Cotonou', al igual que Moneke. Sin embargo, acabó renovanco y el año pasado se marchó a Belgrado.

Chima Moneke y Nikola Kalinic, tras una victoria / EUROLEAGUE

Tyson Carter gusta en el Palau desde su fichaje por Unicaja en 2022, adonde llegó como cedido de un Zenit en el que jugaba a las órdenes de Xavi Pascual. En Málaga formó un gran dúo con Kendrick Perry y ganó dos Copas del Rey, dos Champions, una Intercontinental. Al final acabó en el Estrella Roja, donde sufrió en octubre una embolia pulmonar bilateral y reapareció en marzo (5,1 puntos y +2,1 de media en Euroliga).

El cuarto es el cubano Jasiel Rivero, quien no ha dejado de progresar desde que en 2018 se enroló en el San Pablo Burgos. El Barça lo tanteó en 2023 tras su segunda campaña como 'taronja' (se fue al Maccabi) y apenas sonó en 2025 antes de irse por el cuadro rojiblanco. Su temporada viene lastrada por una fractura de metatarsiano en su primer partido de Euroliga, que lo ha mantenido KO hasta finales de marzo (5,1 puntos, 1,9 rebotes y +4,8).

También fue relacionado con el Barça durante un breve espacio de tiempo Codi Miller-McIntyre. En concreto, el estadounidense (más escolta que base) jugaba en el MoraBanc Andorra en noviembre de 2022 cuando los problemas físicos de Cory Higgins amenazaban su temporada, como al final acabó resultando. Hubo interés real, pero el ex del Baskonia no llegó al Palau y su nombre no nolvió a estar en las quinielas.

El brasileño Yago dos Santos (1,73 metros) se relacionó en el pasado con el Barça, aunque ya no es jugador del Estrella Roja en una extraña decisión que se produjo hace una semana y media, por lo que adelantó su anunciada incorporación a la Virtus para el curso que viene (ha debutado en la Lega). Su último partido europeo lo disputó contra los de Xavi Pascual en el Palau (92-88) el 27 de marzo en un curso muy flojo (2,6 puntos y +1,5 de media).