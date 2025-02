Cónclave del basket blaugrana para tomar decisiones drásticas

Llega el momento de tomar decisiones en la sección del basket blaugrana. La mala racha de resultados del pasado diciembre se capeó como se pudo a principio de año tras encadenar algunas victorias, pero después de decidir que no se fichaba al no ver una opción clara que mejorase la plantilla, la tormenta ha vuelto a explotar con motivo de la Copa del Rey.

Y es que la eliminación de la Copa el Rey a las primeras de cambio en una competición en que habían muchas ilusiones depositadas, ha ‘escocido’ mucho en la directiva azulgrana, incluido el presidente Laporta, que incluso tenía previsto viajar a Las Palmas en caso de que el equipo llegara a la final.

Pero la realidad que vive el equipo se ha impuesto, y en el seno azulgrana existe de nuevo malestar por cómo se está desarrollando la temporada y cómo el equipo no ha conseguido enderezar el rumbo cuando parecía que recuperaba la confianza de cara a la Copa de Las Palmas.

El equipo está 'tocado' aunque aseguran que estan con el técnico / FCB

Cubells convocará a a Navarro

El directivo responsable de la sección, Josep Cubells, que no viajó para los cuartos de final, quizá pensando que lo haría de cara al fin de semana, vivió la debacle desde Barcelona con el mismo enfado que el resto de la junta, incluido el presidente que ve como el fútbol vive un momento excelso mientras el basket solo le está dando problemas en otro año convulso.

Cubells tiene pensado reunirse en las próximas horas con el general mánager de la sección, Juan Carlos Navarro y el director deportivo, Bruno Fernández, para intentar hacer un análisis profundo de la situación y la idea es tomar decisiones para intentar salvar una temporada que camina hacia el desastre.

Hasta el final del ejercicio quedan dos títulos muy importantes por disputar como la Euroliga y la Liga Endesa, pero en las condiciones actuales, todos entienden que ambos títulos son difíciles de abordar con cierta garantía, y de eso es consciente en la sección que busca soluciones.

Decisión con Peñarroya

Todas las miradas apuntan al técnico, Joan Peñarroya, por no haber logrado exprimir esta plantilla que consideran de mucho talento, aunque también tercia en su favor que las lesiones no han acompañado y de jugadores tan importantes como Laprovittola, Metu, Vesely, y la última de Kevin Punter, todavía una incógnita del tiempo que puede perderse.

La lesión de Punter obliga a replantear el tema de los fichajes / ACB

Aunque desde el club no lo ven como una excusa para no haber realizado un mejor papel hasta el momento. Su destitución, a día de hoy, no está decidida pero eso no significa que tomen finalmente el camino de buscar un nuevo técnico que intente salvar la temporada. La opción Pesic vuelve a estar sobre la mesa, e incluso podría relevarle su ayudante, Víctor Sada. Habrá que esperar acontecimientos.

Otro tema candente y que también se abordará en esa reunión de la cúpula deportiva, es la necesidad de traer refuerzos para apuntalar la plantilla, algo que ha venido pidiendo constantemente el entrenador sin que le hayan hecho caso.

Ahora, la urgencia puede ser mala consejera a la hora de fichar ya que igual deberán realizar un fuerte desembolso cuando era precisamente lo que quisieron evitar en su momento.

Lo único positivo ahora mismo es que el equipo dispone de varios días para la reflexión ya que no volverán a la competición hasta el próximo 27 de febrero, donde les espera el Madrid en competición de Euroliga. Casi dos semanas para tratar de reflotar la sección que camina a la deriva, no solo en el aspecto deportivo sinó también en los despachos.