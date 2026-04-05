Comunicado médico de Vesely y Satoransky en el Barça de basket

Ni Satoransky ni Vesely estarán disponibles para el duelo ante Casademont Zaragoza de este domingo. Así lo ha comunicado el club a través de sus redes sociales, algo que podía esperarse teniendo en cuenta el gran desgaste y las molestias que atraviesan ambos jugadores.

"Tomas Satoransky no podrá disputar el Casademont Zaragoza - Barça. El base azulgrana refirió síntomas de indisposición y de importante agotamiento durante el partido ante el Zalgiris, por lo que se ha decidido que el jugador descanse y se someta a pruebas médicas", reza el comunicado médico en relación con el único base sano del equipo de Xavi Pascual.

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"Jan Vesely no podrá disputar el Casademont Zaragoza - Barça por precaución a causa de unas molestias físicas", finalizaba el escrito, haciendo referencia a la otra baja para el duelo de Liga Endesa. El conjunto blaugrana se mide a uno de los últimos clasificados de la Liga Endesa, por lo que prioriza el descanso ante las dos 'finales' de Euroliga ante Panathinaikos y Mónaco.