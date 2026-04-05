Baloncesto
Comunicado médico de Vesely y Satoransky en el Barça de basket
Los checos no estarán disponibles para el duelo contra Casademont Zaragoza
Ni Satoransky ni Vesely estarán disponibles para el duelo ante Casademont Zaragoza de este domingo. Así lo ha comunicado el club a través de sus redes sociales, algo que podía esperarse teniendo en cuenta el gran desgaste y las molestias que atraviesan ambos jugadores.
"Tomas Satoransky no podrá disputar el Casademont Zaragoza - Barça. El base azulgrana refirió síntomas de indisposición y de importante agotamiento durante el partido ante el Zalgiris, por lo que se ha decidido que el jugador descanse y se someta a pruebas médicas", reza el comunicado médico en relación con el único base sano del equipo de Xavi Pascual.
"Jan Vesely no podrá disputar el Casademont Zaragoza - Barça por precaución a causa de unas molestias físicas", finalizaba el escrito, haciendo referencia a la otra baja para el duelo de Liga Endesa. El conjunto blaugrana se mide a uno de los últimos clasificados de la Liga Endesa, por lo que prioriza el descanso ante las dos 'finales' de Euroliga ante Panathinaikos y Mónaco.
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