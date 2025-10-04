Comunicado médico del Barça sobre Laprovittola

Malas noticias para el Barça. Nico Laprovittola, que terminó el partido frente al Panathinaikos con molestias, no estará disponible para el duelo frente al València Basket que tendrá lugar mañana domingo a las 19.00 horas en el Roig Arena, en el debut azulgrana en la Liga Endesa.

Duro peaje el que pagará la entidad blaugrana tras resucitar este viernes en Atenas dejando unas grandes sensaciones que permitían empezar a olvidar una mala temporada 24/25, condicionada en parte por las continuas lesiones que sufrió el Barça. Pero ese aspecto no parece ir a mejor en esta 25/26.

El club confirmó este sábado la baja de Laprovittola en un comunicado médico publicado en redes sociales. "El jugador Nico Laprovittola no jugará el partido ante el València Basket", arranca diciendo el texto.

Tres semanas KO

"El escolta argentino notó molestias en el aductor del muslo izquierdo en una acción del tramo final del partido ante Panathinaikos", prosigue el comunicado.

Dichas molestias obligaron a Laprovittola a someterse a pruebas médicas en Barcelona, un examen médico que ha determinado un tiempo de recuperación de aproximadamente tres semanas, según informa el propio club.