Comunicado del Barça sobre la lesión de Brizuela

El Barça de basket ha emitido un comunicado acerca de una de las mayores preocupaciones para este inicio de temporada: la lesión de Darío Brizuela. La 'mamba vasca' se lesionó en el último partido de la selección española ante Grecia en el Eurobasket y estaba pendiente de las pruebas médicas para determinar el alcance de su lesión.

"Darío Brizuela ha regresado del Eurobasket con una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna derecha, según han determinado las pruebas realizadas en los Servicios Médicos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper", inició el comunicado del club azulgrana.

"El jugador no podrá disputar el partido amistoso de este viernes 12 en Platja d'Aro ante el Bàsquet Girona y la evolución de la lesión marcará el regreso a la competición", finalizó.

Una 'buena' noticia para el Barça, al tratarse únicamente de una sobrecarga. A pesar de que no podrá contar con el jugador para el próximo amistoso, es posible que lo pueda hacer antes de empezar la temporada regular. El último duelo de pretemporada será ante el Hiopos Lleida en el Barris Nord el próximo 26 de septiembre. Antes, jugarán la Lliga Catalana en Tarragona.

El Barça estaba a la expectativa de lo que decían las pruebas médicas sobre el estado físico del escolta blaugrana. El propio Peñarroya lo confirmó en una rueda de prensa en Andorra, donde el equipo preparó parte de la pretemporada y acabó disputando un amistoso contra el París Basketball, del que salió victorioso por 91-90.

Darío Brizuela, en una acción de tiro contra Grecia / GEORGI LICOVSKI

Brizuela fue el mejor jugador del Barça en el Eurobasket, aportando principalmente desde la línea de tres. Aun así, no pudo ayudar a 'La Familia' en la segunda parte decisiva contra Grecia por la lesión que ha arrastrado hasta Barcelona. En el europeo, anotó 8,2 puntos, 1,4 rebotes y 2,8 asistencias por partido, dejando su mejor actuación ante Bosnia, donde anotó un total de 15 puntos, todos desde el triple.

Willy y Parra se unen al grupo

Con quien sí contará Peñarroya desde este lunes es con Willy Hernangómez y Joel Parra. Ambos jugadores, que también regresaran del Eurobasket con España, aterrizaron en Barcelona sin problemas físicos y estarán disponibles para el amistoso en Platja d'Aro. El que no estará es Toko Shengelia, que sigue en el europeo con Georgia tras derrotar en octavos de final a Francia.

Una vez finalizada la pretemporada, el Barça arrancará la temporada en la Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv a domicilio. Dos días después, visitará una de las canchas más temibles de Europa: la de Panathinaikos. Ese fin de semana también debutarán en Liga Endesa y no será precisamente fácil. Lo harán en el nuevo Roig Arena del Valencia Basket.