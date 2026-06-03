Se complica el casting para sustituir a Xavi Pascual en el banquillo del Barça

La actividad del Barça estos días se multiplica. Los focos apuntan hacia la pista y un terreno deportivo en el que Xavi Pascual y sus jugadores se encuentran inmersos en la batalla del play-off de la Liga Endesa.

El desembarco del cuadro culé en las eliminatorias por el último título de la temporada no pudo ser mejor. En Murcia, el Barça vapuleó a un UCAM (68-91) que parecía intratable en casa, pero que fue arrollado por un conjunto catalán herido 48 horas atrás después de una bochornosa derrota ante Valencia Basket (77-102), castigada, de manera justa, con los pitos del público presente en el Palau. La resurrección azulgrana fue total, con hasta cinco jugadores en dobles dígitos de anotación (Brizuela, Clyburn, Marcos, Fall y Vesely), y con un repaso táctico de Pascual sobre Sito Alonso. El exentrenador del Barça fue incapaz de corregir las goteras que provocó el cuadro visitante en su visita a tierras murcianas.

Primer 'match-ball' azulgrana para pasar a semifinales

Deberá corregir muchos errores UCAM en su visita al Palau este jueves (19h CEST). La película ha cambiado por completo, y el Barça no debe desaprovechar una oportunidad de oro para liquidar el pase a semifinales del play-off por la vía rápida. Cerrar la serie es vital para no repetir desenlace del pasado curso: tras superar a Unicaja en el primer asalto de cuartos, los malagueños recuperaron el factor pista en el Palau y acabaron decantando la eliminatoria en el Carpena.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia / EFE

De manera paralela, el Barça debe seguir trabajando en una planificación de la próxima temporada en la que todavía hay mucha faena por cerrar. Con las incorporaciones ya confirmadas de Josh Nebo (Olimpia Milano), Moses Wright (Zalgiris), Olivier Nkamhoua (Varese) y Mike James (Mónaco), el club todavía debe acometer fichajes para reforzar la plantilla, pero también debe elegir a un director deportivo que sustituya a la dupla integrada por Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández. Será esa figura, muy probablemente Xevi Pujol, quien decida al sustituto de un Pascual cuyo futuro apunta hacia Dubai, una vez confirmada de manera oficial el cierre de su segunda etapa en el Palau una vez finalice el presente curso.

Xevi Pujol apunta a ocupar la secretaría técnica del Barça de basket / Baskonia

Futuro por decidir

Un Pujol que verá como la lista de posibles inquilinos para el banquillo del Palau es cada vez más limitada a medida que van avanzando los días. En estos últimos meses y semanas, la rumorología viene cargada de nombres en los que el Barça se podría fijar para sustituir a Pascual de cara a la siguiente temporada. Pero algunos de esos entrenadores que habían sonado para un hipotético desembarco en la capital catalana ya se han caído.

Paolo Galbiati confirmó la semana pasada que, pese a todo el ruido sobre una posible salida de Baskonia este verano, seguirá en Vitoria la próxima temporada. Vassilis Spanoulis e Ibon Navarro también habían sido vinculados con el Barça, pero tan solo queda el anuncio oficial para que se confirmen sus llegadas al Aris Salónica y Estrella Roja, respectivamente. La llegada del actual entrenador de Unicaja servirá para reemplazar a un Sasa Obradovic, con cartel Euroliga, al que vinculan al Hapoel Jerusalen. Además, el gran deseado por Joan Laporta, Zeljko Obradovic, apunta a regresar al Panathinaikos de cara a la próxima campaña.

Xavi Pascual y Zeljko Obradovic, en una foto de archivo / Marc Casanovas

Nombres interesantes en el mercado

Ese cambio de banquillo en el conjunto ateniense dejaría en el mercado a Ergin Ataman, campeón de la Euroliga con Efes en 2021 y 2022, y con PAO en 2024. En el escaparate se encuentran también nombres como el de Álex Mumbrú, que reconoció en 'SPORT' semanas atrás que el próximo curso quiere alternar su actividad de seleccionador alemán con la de entrenador de club, Igor Kokoskov, que fue cesado del Anadolu Efes a mediados de la presente temporada, y un Jaka Lakovic al que también destituyeron este curso en Gran Canaria.

El técnico esloveno ha vivido una temporada muy complicada en un conjunto claretiano que finalmente terminó perdiendo la categoría. Pero con Lakovic, el 'Granca' fue campeón de la Eurocup en 2023 y finalista el pasado curso, más allá de estar abonado tanto a la Copa del Rey como al play-off ACB. También hay que ver cuál será el futuro de Pablo Laso, si finalmente Anadolu Efes aborda un nuevo cambio de entrenador. Y sobre la mesa, la opción Óscar Orellana, un entrenador que, tal y como le ocurrió a Pascual hace casi dos décadas, se ha ido fogueando en diferentes categorías de la sección, y que en el impás entre Joan Peñarroya y 'XP' dirigió al equipo con éxito, sumando tres triunfos en tres partidos.