Compás de espera por Shengelia

El Barça, después de su victoria contra el Morabanc Andorra en la primera jornada de la Lliga Catalana, se mide este viernes al Joventut de Ricky Rubio en la segunda y última jornada de la fase de grupos. Un duelo camino a la final del domingo en el que podría debutar el fichaje azulgrana, Tornike Shengelia.

El ala-pívot aterrizó el pasado domingo en Barcelona después de un exigente Eurobasket en el que alcanzó con Georgia los cuartos de final, después de derrotar a España en la fase de grupos y eliminar a Francia en octavos. Con una importante carga de partidos (siete en apenas diez días), el jugador se encuentra en proceso de aclimatación y apenas ha podido participar en las sesiones de entrenamiento, teniendo en cuenta que en estos días ha tenido también su presentación oficial con el club.

Este jueves ya se pudo ver a Shengelia formando parte de una sesión de trabajo, compartiendo grupo con Jan Vesely y Tomas Satoransky. El ala-pívot ha encajado bien en el vestuario azulgrana y la sintonía con los compañeros es buena. Además cuenta con un importante apoyo en la figura de Will Clyburn, con el que compartió equipo el curso pasado en la Virtus de Bolonia.

Este viernes por la mañana el equipo tiene previsto realizar una nueva jornada de entrenamientos previa al partido contra el Joventut y después se tomará la decisión sobre la participación de Shengelia.

Posibles opciones

Si la decisión es finalmente dar descanso al jugador, aún tendrá una nueva oportunidad de probarse con el equipo el domingo, si el Barça accede a la final de la Lliga Catalana. No será la única oportunidad de ver en acción a Shengelia antes de que arranque la competición oficial, el próximo viernes 27 (20.00 horas) ante el Hiopos Lleida en el última partido amistoso de la pretemporada que se disputará en el Pabellón Barris Nord.

Si Joan Peñarroya mantiene a su fichaje estrella en perfil bajo en esos partidos para que acabe de recuperarse del Eurobasket, el primer compromiso oficial en el que podría entrar ya en juego será de Euroliga. Será el martes 30 de septiembre contra el Hapoel Ibi Tel Aviv en el estreno de la competición continental.