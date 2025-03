La comparación con el BAXI Manresa que desnuda al Barça

Dicen que las comparaciones siempre son odiosas, pero normalmente quien se agarra a este argumento es el perjudicado por esa comparación. En este sentido, el Barça apelaría a esta eximente si esa equiparación de conceptos se hace con el BAXI Manresa.

Volviendo al refranero, sería útil eso de que a perro flaco todo son pulgas, porque el Barça de baloncesto es un perro flaco, desde el respaldo del club empezando por Joan Laporta hasta la planificación con Juan Carlos Navarro o a la representación institucional con un Josep Cubells que ni va a las reuniones de la Euroliga ni fue a los cuartos de la Copa del Rey "esperando a las semifinales".

El creciente salario de Willy Hernangómez daría para pagar la masa salarial de la plantilla del BAXI Manresa y lo más curioso es que está más compensada que la azulgrana y de eso no tiene la culpa (ni mucho menos) el madrileño. Él era agente libre tras no renovarlo los Pelicans de Nueva Orleans y el Barça fue a buscarlo como hizo en su día con Nikola Mirotic.

El club le ofreció un salario en torno a los 12 millones por tres temporadas y él aceptó. Esa apuesta más la obligación de seguir pagando a plazos el contrato de Mirotic obligó a que la plantilla fuese más corta, cediendo un jugador e incluso dos con respecto a otros equipos. El fichaje de Willy acabó con el llamado 'budget' de la temporada, un error flagrante que se ha concretado en la imposibilidad de fichar un sustituto de garantías por Nico Laprovittola.

Entretanto, el club manresano ha llevado a cabo un trabajo en todas sus esferas, primero con Josep Sáez y desde diciembre de 2023 con Josep Maria Herms en la presidencia, pasando por la secretaría técnica con un sensacional Xevi Pujol o por los banquillos con dos sensacionales técnicos de club como Pedro Martínez y desde el verano con el actual técnico Diego Ocampo.

Así 'descubrió' hace tres temporadas a Sylvain Francisco en el Roanne galo, a Chima Moneke en el Orleans francés, a Ismael Bako en el ASVEL también francés, a Luke Maye en el Trento italiano, a Joe Thomasson en el Gilboa israelí y reclutó a un jovencísimo Marcis Steinbergs del Gran Canaria para hacer realidad el sueño de la Copa del Rey por primera vez en los últimos 18 años.

No pudo (o no supo) conservar a sus figuras y, cuando el descenso empezaba a ser más que una amenaza y después de fiascos como Marcus Lee, Jordan Caroline o el regreso de Frankie Ferrari, se apostó fuerte por el lituano Martinas Geben (Fraport Slyliners alemán) y, sobre todo, por el estadounidense Devin Robinson, que jugaba con Juan Núñez en el ratiopharm Ulm de la Bundesliga.

Vayamos al verano pasado. Herms trabaja para tener el mayor presupuesto posible con la inestimable ayuda del socio BAXI y Xevi Pujol se encarga de diseñar la mejor plantilla y la más compacta posible. Lo primero es al entrenador y a mediados de junio ya se anunció el sustituto de Pedro Martínez tras su marcha a Valencia: Diego Ocampo, el artífice del regreso a la ACB.

A partir de ahí van llegando jugadores que (más o menos) son del agrado del entrenador. Mientras, en el Barça se ficha a la segunda opción (o tercera) como es Joan Peñarroya, no se le consultan preferencias y se le invita a que acepte el cuerpo técnico de Roger Grimau al tener todos contrato.

El Barça prescindió de Jokubaitis después de tres temporadas y apostó por el experimento de Juan Núñez o por un Fall con todas sus limitaciones. Otro botón como muestra de esas deficiencias en los despachos es que Navarro quemó las naves para fichar en 2023 a Kevin Punter y, tras su renovación, se fichó a Willy… dos jugadores clavados, vamos.

Volvamos al Nou Congost. El verano pasado llegaron Bodian Massa (del Nourg Basket galo), Cameron Hunt (DIjon francés), Retin Obasohan (Derthona italiano), el canterano madridista Emanuel Cate (Club-Napoca rumano) y el 'hijo del mito' Derrick Alston Jr, del Rostock Seawolves de la Bundesliga. Además, se consiguió la cesión de la 'perla' Mario Saint-Supery, de Unicaja.

¿Alguien duda que el BAXI Manresa realiza un exhaustivo seguimiento en Francia, Alemania e Italia? ¿Cuánto hace que Navarro no ficha un jugador extranjero que no haya aparecido por la Euroliga? Aunque claro, el 'scouting' no es el fuerte del Barça pese al trabajo ímprobo de Mario Bruno Fernández.

Si hay menos dinero, habrá que trabajar más y la mejor muestra de eso es cómo con el salario de un solo jugador el conjunto manresano ha creado un bloque más compensado, siempre con el criterio del gran Dani Pérez como referente. El base tiene muy claro a qué jugar y el equipo (¡oh, sorpresa!) lleva 12 victorias en la Liga Endesa por las 11 azulgranas.