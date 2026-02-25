Clyburn y Shengelia regresan a Bolonia en otro duelo contra Ivanovic

Will Clyburn y, sobre todo, Tornike Shengelia dejaron un gran recuerdo en Bolonia y este miércoles regresarán por primera vez al Virtus Arena para medirse a las 20.30 horas al equipo que dirige el extécnico azulgrana Dusko Ivanovic y con el que recuperaron el título de la Lega tras tres entorchados seguidos del Olimpia Milano con Ettore Messina en el banquillo.

Toko llegó a la Virtus en marzo de 2022 tras desvincularse del CSKA Moscú en protesta por el conflicto bélico con Ucrania y gracias a la arbitraria medida de la FIBA que permitió a los jugadores romper contratos como el que compra un cartón de bingo. Dos semanas después, el georgiano ya tenía nuevo equipo y no tardó en convertirse en uno de los ídolos de la afición.

Tan profesional y comprometido como siempre, Shengelia conquistó dos Supercopas de Italia en 2022 (no jugó ante el Banco di Sardegna Sassari, 79-82) y en 2023 con una gran paliza frente al Germani Brescia (97-60) con 15 puntos, 12 rebotes y +31 del azulgrana que le permitieron ser elegido MVP.

Shengelia, la pasada temporada comtra el Barça / EFE

En el verano de 2024, Clyburn llegó a la capital boloñesa tras dos cursos en el Anadolu Efes y colaboró decisivamente a recuperar el título italiano. Tras ser primera en la fase regular, la Virtus fue de menos a más en los 'play-off' y superó por 3-2 al Reyer Venezia en cuartos, por 3-1 al campeón Olimpia Milano en semifinales y por un sonoro 3-0 al Germani Brescia en la final.

El georgiano maravilló en los tres partidos de la final, con 29 puntos, cinco rebotes y +37 en el primero (90-87), 15 puntos, ocho rebotes, siete asistencias y +22 en el segundo (75-65) y 31 puntos, nueve rebotes, cinco asistencias y +46 en el tercero (74-96). Clyburn fue importante en 'semis', pero no jugó en la final por decisión técnica en un curso difícil por una lesión en la fascia.

Clyburn jugó una sola temporada en la Virtus / EFE

Por tanto, la afición de la Virtus debería brindar un cálido recibimiento a dos jugadores importantes en la historia reciente del club (la última temporada en el caso del estadounidense y las tres últimas el caucásico). Eso sí, a buen seguro que no echan tanto de menos la rigidez del técnico montenegrino.

Balance muy favorable contra Dusko

Otro atractivo es la presencia de un Dusko Ivanovic que aterrizó en el banquillo el 6 de diciembre de 2024 y conquistó la pasada Lega A, pero no relanzó la marcha del equipo en la Euroliga (penúltimo con nueve victorias y un triste 7-12 con el montenegrino).

Será la decimoctava vez que el exyugoslavo se enfrente al Barça en la Euroliga como primer entrenador y el balance es muy favorable para el Barça con 12 victorias y cinco derrotas, empezando por los cuartos de la temporada 2008-09 que se saldaron con victoria barcelonista ante el Baskonia por 3-2 y acabando por el 91-87 de la pasada campaña en el Palau ante la Virtus.

Dusko Ivanovic, en el Palau con la Virtus / DANI BARBEITO

Todos los duelos de Euroliga contra Ivanovic (12-5)

2008-09. Cuartos de final. 75-84, 85-62, 62-69, 84-63 y 78-62. (3-2)

2014-15. Segunda fase. Barça - Panathinaikos, 78-69; Panathinaikos - Barça, 67–80. (2-0)

2019-20. Liga regular. Baskonia - Barça, 76-74, ocho días después de fichar; No hubo segunda vuelta por el Covid. (0-1)

2020-21. Liga regular. Baskonia - Barça, 71-72; Barça - Baskonia, 71-57. (2-0)

2021-22. Liga regular. Barça - Baskonia, 93-67; lo destituyeron cuatro días después. (1-0)

2022-23. Liga regular. Estrella Roja - Barça, 94-99 (Pr.); Barça - Estrella Roja, 85-79. (2-0)

2023-24. Liga regular. Baskonia - Barça, 94-71; Barça - Baskonia, 89-85. (1-1)

2024-25. Liga regular. Virtus - Barça, 86-81, 14 días después de llegar; Barça - Virtus, 91-87. (1-1)

Trayectoria de Ivanovic como primer entrenador (68 años)