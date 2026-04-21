Clyburn y Punter lideran a un sólido Barça que luchará por el Playoff en Mónaco

El Barça acabó con el Estrella Roja por 80-72 en el primer asalto del Play-In de la Euroliga y el viernes luchará en Mónaco por conseguir el último billete que da acceso al Playoff de la competición europea, en el que espera Olympiacos. Will Clyburn y Kevin Punter, con 22 puntos cada uno, guiaron al equipo de Xavi Pascual en un duelo en el que fueron superiores de principio a fin dominando, con mayor o menor holgura, al cuadro de Sasa Obradovic.

El primer cuarto tuvo un único nombre: Will Clyburn. El alero azulgrana entró en trance con el aro desde la línea exterior. El de Detroit firmó una auténtica exhibición desde el 6,75 y anotó los seis primeros triples que intentó. El Palau enloquecía a medida que el '21' seguía y seguía anotando desde lejos, siempre sin perder el temple en un rostro al que no se le recuerda una facción de miedo, marcado siempre por la confianza que Clyburn transmite, entren o no sus tiros.

Clyburn, letal desde el triple

Clyburn monopolizó un primer cuarto que se cerró con un 29-21 favorable para el Barça. Estrella Roja hacia aguas con su defensa exterior, pero los de Sasa Obradovic se mantenían en partido gracias a la inspiración de Jordan Nwora y Codi Miller-McIntyre.

Will Clyburn firmó una exhibición con el triple en el primer cuarto / Dani Barbeito

Buenos minutos de Willy

El segundo cuarto contó con una actuación muy sólida de Willy Hernangómez. Tercero en la rotación del '5' tras Jan Vesely y Youssoupha Fall, el pívot azulgrana plantó batalla a los interiores del cuadro serbio. Estaba cómodo el madrileño en la pintura rival, sacando ventaja de su físico (37-26), algo que obligó a Obradovic a detener el choque.

Willy Hernangómez, ante Estrella Roja / Dani Barbeito

Salió bien Estrella Roja tras el tiempo muerto, colocándose a tan solo siete tantos (40-33) que forzaban a Pascual a parar el partido. Y de ahí, hasta el bocinazo del descanso, el Barça volvió a recuperar su brillo, con un Kevin Punter que relevó a su compatriota en la parcela ofensiva. Clyburn firmó un sensacional aro pasado para cerrar la primera parte con 20 puntos, y el conjunto azulgrana se marchó a vestuarios con la máxima ventaja (47-33) hasta el momento.

El Barça había combatido de manera sensacional ese físico de Estrella Roja que es una de las mayores virtudes del equipo de Obradovic. Antes de saltar a disputar la segunda mitad, los jugadores del Barça ya sabían que, en caso de victoria, tocaría visitar Mónaco el próximo viernes tras el triunfo de Panathinaikos ante los monegascos (87-79) en el otro partido del Play-In.

Gran arranque azulgrana en la segunda parte

La salida a pista por parte del conjunto azulgrana fue sensacional. Clyburn, Shengelia, y un triple de Punter elevaban la renta por encima de los 20 tantos (54-33). Estrella Roja era incapaz de igualar la velocidad de un Barça enérgico, bravo, que contagiaba y se dejaba contagiar de la calidez de una afición totalmente entregada.

Kevin Punter, ante el Estrella Roja / Dani Barbeito

La tendencia se mantenía y el Barça dominaba plácidamente en el marcador. Pero, tras un palmeo ofensivo de Joel Parra, Estrella Roja se apuntó un parcial de 0-8 para volver al partido y tratar de firmar una épica remontada en el último cuarto (63-51). Los serbios habían castigado con un par de triples de los exACB Tyson Carter y Semi Ojeleye, pero entonces llegó el momento de Jan Vesely. El checo contrarrestó los intentos de Estrella Roja para seguir recortando la diferencia, y con tres canastas seguidas, mantenía la renta azulgrana en el marcador (72-61). Quedaban cuatro minutos, y aunque de manera más ajustada que en el tercer periodo, el Barça seguía teniendo el partido bajo control.

Un triple de Tomas Satoransky empezaba a acercar el triunfo culé, y pese a que los serbios se acercaron desde el tiro libre, el triunfo se quedó en el Palau por 80-72. El viernes, a partir de las 19:30h, vencer o morir en Mónaco para estar en el Playoff de la Euroliga.