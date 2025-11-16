Clyburn: "Tenemos las piezas necesarias para luchar por todos los títulos"

Will Clyburn pudo al fin reivindicarse como gran jugador que es en un encuentro de la Liga Endesa después de algunas actuaciones decepcionantes, que levantaron algunas dudas sobre su implicación en la competición doméstica.

Con sus 24 puntos en la victoria ante el Baskonia (91-83) dejó claro que no hay un Clyburn centrado en la Euroliga y otro que no se esfuerza en la Liga Endesa, o al menos, que no destaca con sus acciones.

"Todo el mundo puede tener su opinión al respecto, yo solo puedo decir que cada noche intento dar el máximo y esta vez me salió un gran partido, el primer más importante en la Liga, eso es verdad", dijo la estrella tras el paso por el vestuario.

Esfuerzo colectivo

"Creo que todo el mundo ha dado el máximo en las circunstancias que vivíamos y eso se ha notado en la pista, todos juntos, luchando por cada balón y tratando de darlo todo y nos hemos llevado tres importantes victorias

El Barça llega a la nueva etapa de Xavi Pascual con la moral a tope / DANI BARBEITO

Sobre el nuevo técnico, Xavi Pascual, dijo que no lo conozco mucho, he jugado bastante contra él, y me parece muy bueno en estrategia, asi que espero con ganas su llegada y empezar esta nueva etapa, y a Oscar gracias por su gran trabajo", dijo.

El estadounidense reconoció que todo el equipo arrimó el hombre para intentar dar la vuelta a la situación. "Todo el mundo se dio cuenta de que no estábamos dando lo mejor como equipo y hemos dado todos un paso al frente", dijo.

Ahora, con esta buena racha de resultados y a la espera del impulso con el nuevo entrenador, se mostró muy optimista. "Tenemos las piezas necesarias para luchar por todos los títulos y lo más importante es que nos mantengamos sanos y podamos dar el máximo con la calidad que tiene este equipo", finalizó.