Entrevista | Will Clyburn Ala-pívot del Barça
Clyburn: “Con Pascual dejamos de señalarnos unos a otros buscando culpables y ser todos responsables”
Will Clyburn (Detroit, 1990) ha sido uno de los flamantes fichajes del Barça esta temporada. Con su calidad incuestionable y experiencia, el conjunto azulgrana confía en el ala-pívot estadounidense para que lleguen los títulos
¿Cómo está siendo su experiencia en Barcelona hasta el momento?
Una gran experiencia, en un ambiente genial y con los mis compañeros que me han apoyado en todo. Quizá debería haber llegado antes aquí, pero así fue. La verdad es que estoy muy contento de estar en el Barça.
¿Es muy diferente jugar en el Palau de local que visitante?
Bueno, nunca pude jugar grandes partidos en el Palau como oponente, quizá uno o dos...Así que me siento bien de hacerlo ahora como local y tener buenos partidos aquí.
El Barcelona quiso ficharlo en varias ocasiones. ¿Cómo se dio ahora la circunstancia?
El Barça se me acercó cuando ya había firmado la extensión de mi contrato con el CSKA, así que fue demasiado tarde, aunque ahora ya ha sido posible y me siento feliz de poder estar aquí.
¿Nos puede decir las diferencias entre los equipos en los que has jugado antes?
Lo primero que aprecio de aquí es el sol (ríe). He tenido la oportunidad de jugar en grandes pabellones y este no es grande, pero es clásico, y diría que no se puede comparar con otros sitios, depende de lo que busques...en Bolonia, la ciudad era pequeña, donde todos se conocen.
“Ojalá hubiera venido antes a vivir esta experiencia en el Barça y la Liga Endesa. Soy muy feliz de estar en el Barça,"
Llegó con ‘Toko’ Shengelia ¿Le dio algunas referencias del Barça o la Liga?
La verdad es que no. Con Dusko sí que hablé un poco y también con Darryl Middleton. Hablamos mucho y también me dijo de la dureza de la Liga Endesa. Ojalá hubiera venido antes a vivir esta experiencia, en una liga tan competitiva, donde la velocidad es importante. Sin duda, una experiencia muy diferente a otros sitios.
¿Qué es lo que buscaba en Europa cuando decidió venir?
La verdad es que tenía que probarlo aunque estaba preparado para volver a casa. Recuerdo que tuve una conversación con mi agente que vino a visitarme a Alemania y le dije que mi sitio estaba aquí y no me arrepiento nada de la decisión que tomé. La verdad es que no me añoro nada u si encima tengo aquí conmigo a mi hermano pequeño, me siento a gusto aquí. La verdad es que estoy disfrutando mucho mi vida europea.
Del éxtasis al infierno en el CSKA
¿Como vivió el momento más duro de romperse la rodilla tras su éxito en el CSKA?
Fue un momento duro. Creo que solo he llorado en una ocasión y fue cuando me sucedió eso y me sentí triste, recuerdo encerrarme en el lavabo y vivir el momento más duro, pero luego pensé que era el momento levantarse porque mucha gente había regresado de una lesión tan grave y el objetivo era hacerlo lo más fuerte posible
¿Cómo logró asumir que físicamente ya no podría ser el mismo jugador?
Yo nunca me lo planteé así. Sabía que si trabajaba duro podría volver a ser el jugador que fui anteriormente. Cuando volví, regresé a la Final Four siendo uno de los mejores. Creo que todo el trabajo valió la pena y nunca olvidé como jugar al baloncesto. Solo el trabajo y la constancia me llevaron de dónde vine.
“Me he preparado bien cuidando mi cuerpo y podría jugar más minutos si fuera necesario”
¿Cómo se cuida actualmente para sacar partido a su juego?
He decidido no comer nada de pollo ni tampoco carne, solo pescado y cosas así. Trato de hacer cambios importantes y han sido positivos para mi. Me siento fantástico y mi cuerpo también. Solo puedo decir que ya no tengo el dolor que sentía después de los partidos. Siempre busco las cosas que me mantienen al máximo nivel para competir.
Rivales con Pascual en Rusia
¿Qué sabe de Xavi Pascual?
Cuando coincidimos en Rusia, vivimos un par de enfrentamientos. Sabía que era un entrenador con mucha estrategia. Recuerdo que llegamos a la final en Rusia ganando 3-1 y logró la manera de ganarnos tres encuentros consecutivos. Tuvo un buen plan para frenarme. Podías darte cuenta que era un maestro en la visión del juego, así es lo que puedo decir de él. Prepara bien los partidos y tiene a todos conectados con toda la información.
¿Han hablado de ese tiempo como rivales?
No, no hemos tenido oportunidad.
¿Cómo han cambiado las cosas desde la llegada de Pascual?
Creo que desde el punto de vista de equipo, quiere que cada uno sea responsable de sus actos, y no señalarnos unos a otros como ocurría en el pasado. Lo importante es que debemos tomar la responsabilidad sin importar quién sea el entrenador o a quien nos enfrentemos, como jugadores debemos ser responsables de nuestro juego.
¿El técnico hace mucho énfasis en la defensa por encima del ataque, es así?
Tenemos muchos jugadores que pueden hacer puntos pero al hablar de la defensa, es uno de los aspectos en que nos quiere más concentrados. Tenemos que ganar partidos y no siempre será desde el ataque así que quiere que cada uno de nosotros sepa exactamente lo que tiene que hacer y si alguien la caga, quiere que sepamos quién lo hace, aunque sea él.
“No me importan las críticas a mi edad; solo sé yo lo que puedo hacer y me siento fantástico gracias a mi dieta y el sol de Barcelona”
Hubo críticas que llegaba ya veterano, pero ha sorprendido por su capacidad anotadora. ¿Le ha sorprendido a usted los puntos que logra?
No, para nada. Quizá la gente no supiera, a pesar de mi edad, mi capacidad de generar puntos y es fácil opinar sobre lo que puedo dar sin conocer de verdad las cosas. Cada uno puede pensar lo que quiera pero no pueden dictar lo que yo puedo hacer.
Ya ha podido comprobar que ganar en la Liga Endesa no es nada fácil…
Sin duda, es muy dura. Especialmente cuando vienes de dobles jornadas de Euroliga y nos esperan equipos que no juegan competición europea, que han tenido tiempo de entrenar toda la semana y nosotros, a veces, apenas tenemos un día para preparar el partido. La Liga española es dura por eso, pero también por la velocidad en la que se juega en cada partido.
¿Hay mucha diferencia con la Lega?
Sin duda, mucha. La velocidad del juego, siempre arriba y abajo, es una gran diferencia.
Preparado para más responsabilidad
¿Cree que Pascual debería racionar sus minutos de juego por su veteranía?
Podría jugar más minutos si fuera necesario. Me he preparado bien cuidando mi cuerpo. No tengo duda que mi cuerpo puede aguantar más. Desgraciadamente, las lesiones es parte del juego y todo puede pasar, pero hago lo máximo para evitarlas y poder jugar todos los encuentros.
¿Usted nota después de los encuentros lo que dice en su DNI?
Para serte honesto, me siento mucho mejor este año que el anterior. Cuando me levantaba de la cama notaba que mis piernas pesaban, pero este año, quizá la dieta o el sol de Barcelona han surtido efecto (ríe).
¿Como es la relación con sus compañeros de equipo?
Creo que es muy buena. Posiblemente hablo más con los americanos, con Sato, Vesely, Toko...pero tengo buena relación aunque algunos ya llevan más tiempo juntos. Me considero un tío que se lleva bien con todo el mundo y soy un poco el payaso del grupo.
Un Barça con las piezas para ganar
¿Como disfruta de su tiempo cuando no está con el equipo?
Mayormente en casa, jugando con los video juegos...me encanta aunque no tengo tanto tiempo. Me considero un chico casero.
¿Cree que este equipo tiene las piezas necesarias para ganar títulos?
Creo que si. Todo el mundo puede pensar lo que necesita el equipo pero creo que tenemos el juego si cada uno aporta de su parte un extra, todo es posible. No siempre el equipo con más talento gana la Euroliga ni el que tiene las plantillas más profundas, pero la nuestra puede competir contra cualquiera en la Euroliga.
¿Cómo ha vivido la evolución de la Euroliga desde su llegada a este momento?
Es mucho más dura porque hay muchos más partidos. Tenemos múltiples dobles jornadas semanales. Tenemos mucho menos descanso, así que cada año es más dura. También llegan cada vez mejores jugadores.
¿Está pensando en alargar su carrera?
Ahora mismo no lo sé. Estoy contento aquí. Quiero terminar la temporada y ver hacia dónde va. Mi cuerpo se encuentra bien ahora, y espero que continúe así, pero si puedo continuar jugando, compitiendo a un nivel alto, lo haré, sin duda. Cuando vea que no puedo con mis rivales, será el momento de largarme.
La Euroliga ha construido una competición sensacional aquí y creo que no puede haber otra competición que pueda replicarla. Obviamente la NBA es un monstruo en marketing y negocio, aunque no sé si podrá replicar el ambiente, la historia de los equipos
¿Que le parece que la NBA desembarque en Europa?
Es una situación complicada. La Euroliga ha construido una competición sensacional aquí y creo que no puede haber otra competición que pueda replicarla. Obviamente la NBA es un monstruo en marketing y negocio, aunque no sé si podrá replicar el ambiente, la historia de los equipos que han estando tantos años aquí. No les resultará fácil.
¿Cree que el Barça tendría que estar en esa nueva Liga?
¿Sabes? Si deciden hacerlo, ojalá pueda tener la oportunidad de experimentarlo como jugador del Barça y sería una nueva experiencia a añadir a mi vida, creo.
La NBA, una historia pasada y feliz en Europa
¿Como asumió que su sueño de jugar en la NBA no ocurriría?
Nunca puedes bajar la cabeza y decir que no ocurrirá. Tuve la oportunidad de ir a Oklahoma antes de firmar un contrato de tres años con el CSKA: me reuní con ellos, fuí a sus oficinas, me enseñaron sus instalaciones. Todo depende de lo que quieras hacer en tu vida. Sentí que con el CSKA me sentía en casa, amaba esa organización. No podía dejarles tan fácilmente. Todavía mantengo una relación cercana con ellos. Como competidor, sentí que debía seguir en Moscú.
"Va a ser una autentica guerra ante el Estrella Roja. He oído que han vendido todas las entradas en seis minutos, así que asumo que será un partido complicado y además están arriba en la clasificación. Si duda el ambiente va a ser increíble y ojalá salgamos con victoria de allí
¿Que piensa hacer en el futuro próximo tras finalizar su carrera?
No lo sé. Lo hemos hablado un par de ocasiones con mi esposa sobre vivir en Barcelona, pero todavía no está claro, dejando toda nuestra familia en Estados Unidos. Me gustaría que cuando finalizase mi carrera, pueda hacer algo relacionado con el basket en Europa. Barcelona sería un buen sitio. Me encanta Europa y ha sido una parte importante de mi vida hasta el momento.
¿Como se presenta el partido ante el Estrella Roja?
Va a ser una autentica guerra. He oído que han vendido todas las entradas en seis minutos, así que asumo que será un partido complicado y además están arriba en la clasificación. Si duda el ambiente va a ser increíble y ojalá salgamos con victoria de allí.
