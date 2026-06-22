Clyburn, listo para el tercer asalto en el Palau Blaugrana: "Vamos a competir"

Will Clyburn es, sin lugar a dudas, uno de los jugadores clave para que el Barça de basket consiga el objetivo de levantar el título de Liga Endesa. El estadounidense atendió a los medios de comunicación con una sonrisa y asegurando que se encuentra en un buen momento. "Me siento bien, es otro día. Me he despertado bien. Otro día de baloncesto, así que me siento bien".

La eliminatoria puede decantarse en el Palau Blaugrana, aunque el estadounidense no lo tiene claro. "No soy un tipo que apueste, así que no sé qué decirte. Estamos en casa, tenemos dos partidos por delante. Para ser honestos, hicimos lo que teníamos que hacer allí Teníamos que ganar uno allí. Estamos en casa, frente a nuestra afición. Nuestro trabajo ahora es tratar de cumplir en casa y ganar los dos partidos".

Will Clyburn, en la previa del tercer partido ante Valencia Basket / Valentí Enrich

"Cuando tienes ventaja en casa, siempre es bueno. Así que es muy importante para nosotros tratar de capitalizar esta situación.Obviamente, jugar frente a nuestros amigos y familia, frente a la gente de casa, siempre es bueno. Siempre es una bendición. Venir al Palau Blaugrana y jugar una eliminatoria que deseamos. La deseamos todos y vamos a competir hoy", avanzó.

En el segundo partido, Valencia Basket fue capaz de frenar tanto a Clyburn como a Punter, las principales amenazas en ataque del club blaugrana. Seguir jugando. No podemos pensar en lo individual. Ese sería el error para nosotros, preocuparnos individualmente. Tenemos que tener en cuenta al resto del equipo también. Tener esa misma energía y seguir luchando. Es una serie larga. No todos vamos a ser perfectos en cada partido. Tenemos que seguir jugando".

El final de temporada del estadounidense está siendo muy bueno. "Me siento muy bien. Cuando estás jugando un partido de las Finales, siempre es una buena sensación. No pasa a menudo. Estoy contento de estar aquí. Estoy contento de aprovecharlo y vivir este momento", zanjó.

Clave en el primer partido

Clyburn ya fue decisivo en el primer partido de la eliminatoria. Él tuvo gran parte de culpa en la victoria de su equipo en el Roig Arena, anotando dos triples consecutivos en los últimos instantes que forzaron una increíble prórroga. Finalmente, el conjunto de Xavi Pascual sacó una victoria de mérito en un pabellón en el que necesitaban ganar sí o sí.

Ahora, es Valencia Basket quien tiene la presión de ganar en Barcelona. Si no asaltan el Palau Blaugrana en uno de los dos partidos, los de Xavi Pascual se proclamarán campeones de la Liga Endesa. Es por eso que el apoyo de la afición es decisivo en unos días especiales para toda la plantilla, que no se imaginaba compitiendo por un título a estas alturas de la temporada.