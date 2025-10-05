Clyburn: "Solo busco campeonatos, un legado, dejar mi nombre grabado en la Euroliga como ganador"

El Barça de Joan Peñarroya, tras conquistar este viernes su primera victoria en Euroliga ante un rival de entidad como Panathinaikos, afronta este domingo el debut en la Liga Endesa en otro partido de nivel contra un Valencia Basket en auge. Un partido que el Barça afronta mermado de efectivos con la baja reciente de Nico Laprovittola y la de larga duración de Juan Núñez que deberá pasar por quirófano en los próximos días.

Un contratiempo que deberá solventar el técnico azulgrana, confiando de nuevo la responsabilidad en los hombres destacados en el inicio de curso. Es el caso de Clyburn, quien fue clave en el estreno en la Euroliga contra el Hapoel y volvió a liderar el equipo en Atenas. En ambos partidos su renta de puntos fue de 23, siendo el máximo anotador del partido y echándose el equipo a la espalda. Un papel que tenía como objetivo cuando fichó por el Barça.

Clyburn, que ha comentado anteriormente que no llega al Barça para ser "una estrella", espera que su juego sirba para "poder aliviar la presión de jugadores como Lapro y Kevin Punter, que aportan diferentes aspectos al juego: llegar a canasta, tirar triples, postear, crear jugadas para otros… Espero poder aliviarles la presión y asegurarme de que los defensores más altos no estén marcando a KP intentando sacarlo del partido, y al mismo tiempo convertirlo en un mejor jugador, ya que no tiene que hacerlo todo solo, y eso aplica a los bases, que están siendo defendidos por algunos de los mejores defensores de la liga", explicaba el azulgrana en una entrevista reciente a Eurohoops.

Para el veterano jugador estadounidense el interés del Barça supuso una oportunidad que no piensa desaprovechar. "Sabía que alguien me iba a llamar, no sabía quién sería, y me alegré de haber recibido esa llamada y de que lo hubiéramos conseguido. No creo que me lo esperara, pero sabía que alguien podría aprovechar mi talento y lo que aporto al equipo", comenta en la entrevista.

Luchar por todo

Clyburn no dudó en fichar por el Barça, un equipo con el que luchar por todos los títulos. "Esta fue una de las razones por las que vine aquí: un gran club y un gran equipo con aspiraciones de victoria. Tenemos buenas piezas, y sin duda nos daremos una oportunidad si jugamos bien, nos mantenemos unidos y superamos las adversidades", explicaba el alero azulgrana.

Para el estadounidense ese es el gran reto en esta nueva etapa, más allá de objetivos personales, de los que aseguró que "no tengo ninguno". "Demostrar mi valía… Estoy demasiado avanzado en mi carrera como para perseguir objetivos individuales; siento que ya he hecho suficiente individualmente. Ahora mismo solo busco campeonatos, un legado, dejar mi nombre grabado en la Euroliga como ganador".

Antes de fichar por el Barça Clyburn tenía ya referencias directas de un compañero e ilustre exazulgrana, un Cory Higgins que "durante los años que estuvo aquí y nunca tuvo nada malo que decir del Barcelona. Le encantaba, a su familia le encantaba. Cuando hablamos de mi llegada, solo recibía palabras positivas".