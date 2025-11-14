Las claves del 'técnico milagro' del Barça: ¡dos de dos y... a por la tercera!

El Barça logró su segunda victoria a las órdenes de Óscar Orellana, el técnico puente tras la destitución de Joan Peñarroya a la espera de que Xavi Pascual se haga cargo del equipo este lunes. Los azulgranas venían de ganar en Múnich (74-75), repitieron en el Palau frente a la Virtus (88-81) y... el domingo llega el Baskonia a las 19.00 horas.

El barcelonés, de 45 años, lleva en el club desde 2012 y pasó al cuerpo técnico del primer equipo en 2016.... justo después de la rescisión de contrato a un Xavi Pascual con el que trabajará en principio con Alberto Oliver, Rafa Martínez más la incorporación de Íñigo Zorzano, el fiel escudero del técnico de Gavà.

Orellana destacó que desde su nombramiento "sentí una gran responsabilidad por conducir al grupo en una semana difícil. Siempre hemos intentado poner el foco en el siguiente partido. Hay que prepararse para ganar el siguiente partido, aquí el calendario no da respiro y no hay mucho tiempo para las emociones".

La clave de su éxito ha sido tomarse cada día como si fuese el entrenador definitivo. "Siempre se puede dar más. Hay partidos cada 48 horas y eso hace difícil mantener la intensidad a todos los equipos que compaginan ACB y Euroliga. Hemos enseñado que nuestra mentalidad es la adecuada y que así podemos ganar a cualquier equipo", prosiguió.

Shengelia casi se rompe la cabeza por un balón / DANI BARBEITO

"Hemos hablado mucho de recuperar el orgullo. Apelamos mucho a la responsabilidad individual del jugador y ellos han ejecutado a la perfección el mensaje. Ha habido una mezcla entre lo que hemos transmitido y sobre todo el enorme compromiso que han demostrado todos con la afición y con el club", enfatizó.

"Ya hemos empezado a hablar del domingo ante el Baskonia. A partir de esta noche ya hay que pensar en el domingo, tanto yo como los jugadores. Mañana (por este sábado) al mediodía ya empezamos a trabajar juntos, porque la situación en ACB es la que es y no podemos fallar ante nuestra afición", prosiguió el prometedor técnico catalán.

Su trabajo está siendo extraordinario, ya que entregará el equipo a Xavi Pascual mucho mejor de cómo lo recibió, con dos victorias seguidas en la Euroliga que dejan al Barça empatado con el tercero a tan solo una victoria del Hapoel Tel Aviv y del Estrella Roja. Y el domingo podría culminar el 'hat trick' contra los baskonistas.

¿Y el nuevo entrenador? "Hemos hablado con Xavi Pascual, pero decidimos que nos centraríamos en cada partido y que a partir de este lunes ya empezaríamos a trabajar juntos. Le intentaremos ayudar al máximo con el objetivo común de conseguir los resultados deseados. Nos centramos en ganar el siguiente partido", explicó Orellana.