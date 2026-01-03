Baloncesto
Las claves de Satoransky para romper la racha maldita ante el Real Madrid
El capitán checo afirmó que "las ganas por el partido están por encima del cansancio" ante un calendario cargado de encuentros
EFE
El capitán del Barça, Tomas Satoransky, ha asegurado que el vestuario azulgrana afronta el Clásico de la Liga Endesa de este domingo (12:30 horas) ante el Real Madrid con "muchas ganas" y con la determinación de poner fin a una racha de nueve derrotas frente a su eterno rival.
"Estamos con muchas ganas de romper la mala racha contra el Real Madrid en los últimos partidos. Será muy especial empezar el 2026 enfrentándonos a un reto así", ha subrayado el internacional checo en unas declaraciones difundidas por el club catalán.
El base azulgrana, que ha señalado que las ganas por el partido están por encima del cansancio del que será el segundo de cinco partidos en diez días, ha añadido que "competir y estar en partido hasta el final" será clave para romper la estadística que arrastran desde el 7 de abril de 2024, fecha de su última victoria ante el conjunto blanco (85-79).
"Excepto el partido contra el Mónaco, hemos competido en todos. Está claro que los encuentros llegan muy rápido y a veces hay que mantener la calma, sabiendo que puede tocar un mal día. Pero, en general, creo que estamos mostrando buenas líneas, y eso da confianza, porque si te enfocas en hacer bien lo que toca, los resultados suelen salir", ha concluido Satoransky.
