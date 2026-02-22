Las claves de la preocupante debacle en Copa de un Barça hundido

Badalona, Málaga, Gran Canaria, y ahora Valencia. El Barça se marchó de la Copa del Rey sin el título entre sus manos, y en el Roig Arena, asestó la enésima puñalada a una afición que empieza a vislumbrar con máxima preocupación una tercera temporada consecutiva en blanco.

Sin piernas, sin energía, sin acierto, y sobre todo sin el brillo que el grupo exhibió en el primer mes de Xavi Pascual en su vuelta al club, el Barça cayó en semifinales ante un Kosner Baskonia que supo gestionar mejor su desgaste, y que se aprovechó de un pésimo último cuarto azulgrana para citarse esta tarde, a partir de las 19 horas (CET), en la gran final ante el Real Madrid.

Joel Parra se despide de la afición azulgrana congregada en el Roig Arena / Paco Calabuig

Otro pésimo último cuarto que condenó al Barça

Pascual y sus jugadores se quedaron en tan solo nueve puntos anotados, con únicamente cuatro tiros de campo anotados (3/12 en tiros de dos y 1/6 en triples). No hubo ni fuerzas para forzar alguna visita a la línea de personal, y el tapón de Mamadi Diakité a Tornike Shengelia cuando el georgiano buscaba clasificar al Barça para la final, fue la mejor demostración de que las piernas ya no daban para más.

Por el formato de la competición, el Barça estaba abonado a ser el equipo que más iba a sufrir el desgaste en 'semis', con menos de 24 horas de recuperación de la batalla ante UCAM Murcia. Pero llueve sobre mojado en cuanto a temas de físico y del estado físico que atraviesa la plantilla. El equipo lleva dando síntomas de agotamiento desde hace semanas, y el pésimo último cuarto ante los de Paolo Galbiati tan solo es la repetición de algunos periodos finales que semanas atrás también costaron partidos.

Joel Parra y Xavi Pascual, durante el partido de Copa ante Kosner Baskonia / Paco Calabuig

Sin fichajes de manera incomprensible

Es muy preocupante ver el estado en el que se encuentran varias de las estrellas del equipo en términos de fatiga. Pero son dos, los factores que se juntan y que convienen no perder de vista. El primero es la incomprensible decisión de no acudir al mercado de fichajes para darle a Pascual algún refuerzo que apuntale la plantilla. El técnico de Gavà confió en los responsables de la sección, y durante sus primeros meses ha ido agitando la plantilla y ha tirado de fondo de armario, recuperando para la causa perfiles como el de Miles Norris.

Y el segundo es consecuencia del primero. Hay muchos jugadores agotados, pero hay otros que se marchan del Roig Arena sin haber participado en el torneo, como es el caso de Juani Marcos, que se apuntó dos 'roscos' en cuanto a participación contra UCAM y Baskonia. Youssoupha Fall no llegó a los ocho minutos ante el equipo de Sito Alonso y tampoco saltó a cancha frente a la escuadra de Galbiati. Llegó el primer título del año, y el mensaje de Pascual con su rotación fue claro: la película sería diferente con otro director de juego y con otro pívot en nómina.

El Barça se despidió de la Copa en 'semis' / Francisco Calabuig

Fecha límite en Euroliga

En cuanto a fichajes, queda por ver como sienta en el seno azulgrana la eliminación en la Copa, pero es complicado pensar en novedades. Sobre la mesa está la fecha del 25 de febrero para inscribir a jugadores en la Euroliga, pero que no formen parte de algún equipo participante. Además, el condicionante de contar con tres jugadores extracomunitarios en nómina no ayuda, ya que en Liga Endesa tan solo pueden ir dos convocados.

El equipo regresó a Barcelona en autocar de madrugada, pero el descanso será mínimo, puesto que el martes, la expedición azulgrana viajará a Bolonia para medirse el miércoles 25 a la Virtus (20:30h CET) en jornada de Euroliga antes del parón de las ventanas FIBA.