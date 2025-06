Las claves de la decepcionante y complicada temporada del Barça

Tras disputar 81 partidos combinando todas las competiciones, el Barça puso punto final a una temporada gris, decepcionante y que quedará marcada por la crueldad con la que las lesiones se cebaron con una plantilla que llegó asfixiada y agotada a las últimas semanas de curso, y que acabó cayendo ante Unicaja en los cuartos de final del playoff de la Liga Endesa. En términos puramente resultadistas, la campaña se cierra sin títulos por segundo año consecutivo, y con una masa social enfadada y desencantada con el equipo de Joan Peñarroya. La confianza del club en su entrenador es total, y tras el desenlace final en Málaga, el General Manager de la sección, Juan Carlos Navarro, afirmó que el egarense cumpliría el año de contrato que tiene firmado y que liderará el equipo la próxima temporada.

Para tratar de explicar el desenlace de una temporada en la que no se han cumplido las expectativas iniciales, hay que trasladarse al principio de la historia. A finales de octubre, Nico Laprovittola sufrió una grave lesión de rodilla que le hizo caerse del equipo. El argentino, de vuelta a la posición de base, era el mejor director de juego para Peñarroya ante la adaptación de Juan Núñez y el bajo rendimiento de Tomas Satoransky. Fue una baja sensible tanto dentro como fuera de la pista, y un contratiempo que empezó a desgastar al equipo en el '1'. El internacional español empezó a sufrir la carga de minutos y tuvo que pasar por quirófano para solventar unos problemas de rodilla, mientras que el checo, durante muchos meses, quedó como único base puro del equipo.

La baja de Laprovittola ha hecho mucho daño al equipo que llevó al fichaje de Neto / FCB

El 'fiasco' con la llegada de Neto

El Barça trató de reforzar la posición con la llegada de Raul Neto. Pero la operación no salió bien y en los pocos minutos en los que vistió la elástica azulgrana sufrió dos lesiones. Se tantearon llegadas como la de Thomas Heurtel, Daron 'Fatts' Russell y Marcelinho Huertas, pero el club, asfixiado por el 'fair play financiero' que afecta a todos los deportistas de la entidad, decidió cerrar el grifo y no acometer ese fichaje exterior tan necesario y que tan bien le hubiese venido al grupo. Sin fichajes, Dame Sarr ganó protagonismo en la rotación de Peñarroya, y fue convirtiéndose en un jugador cada vez más importante en los esquemas del entrenador culer. Pero los planes del italiano pasaban por probar fortuna en Estados Unidos, y su 'fuga' con la temporada en marcha y desobedeciendo al Barça, lastraron al equipo. Sarr seguirá su carrera en Duke, mientras que Mathieu Grujicic (Ohio State) y Raul Villar (Charlotte) también disputarán la próxima temporada en el baloncesto universitario estadounidense.

Joan Peñarroya dando instrucciones a Dame Sarr / Dani Barbeito

La llegada de Chimezie Metu a la capital catalana y su gran rendimiento causaron un gran impacto en el baloncesto europeo. Fue uno de los fichajes con mayor acierto del pasado verano, ya que el americano destacaba por su versatilidad en el '4' y en el '5'. Con los primeros problemas físicos de la temporada para Vesely, Metu se convirtió en el pívot referencia para Peñarroya, por delante de Willy Hernangómez y Youssoupha Fall. Pero de nuevo otra desgracia, el 25 de marzo, con una grave lesión en el tendón de Aquiles y que dejaba a Jabari Parker como único '4' puro en la plantilla.

Así rindieron los fichajes

El Barça incorporó a cinco caras nuevas para la presente temporada, y dos de ellas no pudieron acabar el curso a causa de las lesiones. En cuanto a su rendimiento, de Fall se esperaba más al ser un pívot prácticamente único en el continente, por encima de los dos metros y 20 centímetros. Cuajó algún buen tramo de campaña y por momentos superó en la rotación a Hernangómez. En cuanto a Justin Anderson, el alero estadounidense no ha cuajado un mal año, algo irregular en cuanto a anotación. Con algo más de consistencia en su faceta defensiva, Anderson podría haber acabado de convencer al Barça para su continuidad pese a ser jugador extracomunitario. Pero en la entidad azulgrana no estaban del todo convencidos, y el temperamental y extrovertido alero seguirá su carrera las próximas temporadas en Dubai.

Justin Anderson disputó en Málaga su último partido con el Barça / ACB Photo - Mariano Pozo

Punter, una de las grandes alegrías

No hay dudas de que Kevin Punter ha sido una de las grandes noticias de la temporada. El escolta neoyorquino firmó su mejor anotación (37 puntos) en el último partido del curso, y su buena adaptación al baloncesto español hizo que el Barça acelerase su renovación, ya firmada hasta 2028. Es inevitable que en el recuerdo quede aquella última acción en Mónaco, pero lo cierto es que Punter ha ejercido de líder anotador en los momentos de mayor cohesión del grupo, y que si el Barça ha podido llegar vivo a la gran mayoría de finales de partidos, ha sido, en mayor parte, por culpa del americano.

Kevin Punter renovó su contrato con el Barça hasta 2028 / Dani Barbeito

Oportunidades de oro desaprovechadas

Tanto con La Laguna Tenerife como con Mónaco, parecía que el destino le situaba al Barça a los rivales más 'accesibles' para poder progresar tanto en la Copa del Rey como en el playoff de la Euroliga. Incluso ganando el primer partido de las eliminatorias por el título de la Liga Endesa, ante Unicaja, el escenario que se dibujaba era realmente optimista. Pero los tres tropiezos en dichas competiciones han supuesto un duro golpe tanto para el grupo como para una afición que cierra la 24/25 sin ver una victoria ante el Real Madrid. Son ya ocho triunfos consecutivos de los blancos, y a diferencia de los últimos años, no habrá opción de revancha en la próxima Supercopa, un torneo que el Barça tendrá que vivir desde la televisión.

Se espera progreso en el año II de Peñarroya

A nivel de juego, y con la apuesta del club catalán en Joan Peñarroya, no hay que esperar excesivas diferencias de cara a la próxima temporada. Al Barça no le han faltado puntos pese a que ha jugado sin Laprovittola, Metu y Vesely gran parte de la temporada. Es una virtud y algo que habla bien de perfiles como los de Darío Brizuela y Joel Parra, que en su segundo año han crecido en cuanto a galones y responsabilidad en equipo. La defensa no ha sido la prioridad de la pizarra del técnico azulgrana, pero en su segundo año de proyecto debería haber cierta evolución en ese sentido. Cuando los engranajes defensivos todavía estaban tiernos, el Barça encajaba 90 o más puntos contra cualquier equipo, y esa frase tan típica de que "las defensas dan campeonatos" se pueden aplicar a los dos últimos cursos del equipo.