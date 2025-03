Las claves de Brizuela, el base 'por accidente' del Barça

El Barça recibe este viernes al Zalgiris a las 20.45 horas en el Palau en un duelo vital para confirmar las buenas sensaciones de las últimas semanas y reforzar las opciones de clasificación para el play-off; es decir, para estar entre los ocho primeros.

Las lesiones y su buen rendimiento han convertido a Darío Brizuela en una pieza clave en el actual cuadro azulgrana y más aún con sus minutos como base por la lesión de Juan Núñez. El donostiarra se explayó en la sala de prensa sobre su nuevo rol.

"Jugando de base se me está abriendo el mejorar en facetas en las que no estaba acostumbrado. Siempre he sido más un ejecutor y ahora pienso más en el equipo y en dirigir mejor sin perder mi esencia de anotar. Me está costando ser base con tantos buenos jugadores al lado y ahí debe estar mi siguiente paso con la ayuda del míster. Si el equipo gana, yo estoy satisfecho", comenzó.

"Esta nueva función viene dada por las bajas. Yo siempre me he sentido un poco líder en equipos anteriores, sobre todo en Málaga, y aquí había entendido que no era mi rol y es lógico. Ahora por necesidad he tenido que tomar un poco las riendas y me sale como algo natural, pero siendo consciente de que no es mi rol natural", insiste la 'Mamba Vasca'.

Lo que tiene muy claro el internacional español es que es un jugador de equipo. "No vengo a quitar su puesto a nadie, sino que todo está enfocado a que el equipo gane. Tenemos jugadores de mucho talento y de gran personalidad, así que la cosa es saber cuándo es el momento de cada uno. Además, los compañeros me respetan, que es lo más importante", indicó el ex de Unicaja.

El Barça atraviesa un buen momento / FCB

El vasco admitió que al principio sus compañeros hicieron "mucha broma, porque dicen que no paso mucho el balón mucho, que es cierto por mi forma de jugar, pero estoy adaptándome y por lo que me dicen están contentos, sobre todo con los que me llevo bien. El feedback es que cuando estoy de base jugamos muy rápido".

Brizuela tuvo palabras muy cálidas hacia Dame Sarr, la nueva sensación del equipo. "Nosotros lo vemos cada día y no nos ha sorprendido. Tiene ganas y una cosa muy importante: que escucha. Se lo merece. Lo tiene todo para ser el jugador que quiera ser. Eso sí, ya le he dicho que no proteste a los árbitros, que ya lo haré yo", acabó con una sonrisa.

Sobre las opciones del equipo a falta de cinco partidos, dijo: "Nos gustaría entrar en el play-off y saltarnos el play-in, que es muy peligroso. Estamos recuperando gente y con un punto de confianza importante. No tenemos ni intranquilidad ni ansia. Estamos en un buen momento, pero nos jugamos mucho. Queremos aprovechar este buen momento y llevarlo hasta final de temporada".