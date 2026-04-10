Así está la clasificación de la Euroliga antes de la jornada final: el Barça se juega la vida en Europa

La Euroliga afronta la última jornada de temporada regular antes del inicio de las eliminatorias previas a la Final Four de la competición. Los partidos que completan la primera fase servirán para dictaminar qué equipos se clasifican directamente para el Playoff, así como los cuatro conjuntos que lucharán por un billete a través del Play-In.

Esta semana, la última de la competición, será totalmente decisiva para dictaminar el desenlace de la primera fase. Varios equipos penden de un hilo de cara a su clasificación para el playoff, entre otras cosas para asegurar ventaja de campo y las posiciones finales.

El Barça afrontaba el partido ante Monaco como una final anticipada por el acceso al Play-In, pero volvió a ser superado dejando una imagen preocupante (93-86). La de la noche del viernes fue la tercera derrota consecutiva de los de Xavi Pascual, cuya presencia en la fase final de la Euroliga se ha visto seriamente comprometida

Will Clyburn bota ante la férrea marca de Mike James / EFE

A pesar de esta dramática situación, lo acontecido en el partido entre Dubai y Anadolu Efes evitó que se consume el desastre azulgrana. La abultada derrota del cuadro emiratí (69-85) mantiene al Barça en la décima posición a falta de una jornada para el final, en la que los de Xavi Pascual se enfrentarán al Bayern de Múnich.

El alivio de mantenerse en el Play-In choca con la confirmación de que el Barça ya no tiene opciones de acceder de forma matemática al Playoff. La victoria del Zalgiris Kaunas ante el Partizan (74-83) priva a los azulgranas de poder acceder a las seis primeras posiciones de la clasificación, quedando la novedosa ronda previa del Play-In como última carta por jugar.