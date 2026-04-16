Así está la clasificación de la Euroliga: el Barça puede acabar octavo en el Play-In con la victoria del Real Madrid

La fase regular de la Euroliga termina esta semana. La competición europea de baloncesto llega a la 38º y última jornada de la fase regular, con muchas cosas por decidir. Las posiciones finales, los equipos que disputarán el Playoff de manera directa o los que tendrán que luchar su clasificación a través del Play-In son algunos de los asuntos más importantes que se resuelven entre este jueves 16 de abril y viernes 17.

El Barça jugará su partido de la 38ª jornada de la Euroliga el viernes. Será a partir de las 20:30h (CET) ante el Bayern Múnich, en un partido que tendrá lugar en el Palau Blaugrana.

Todas las opciones del Barça

Las cuentas para el equipo azulgrana son sencillas: una victoria ante los alemanes clasifica a Xavi Pascual y a sus jugadores para el Play-In de la Euroliga. En caso de derrota, el Barça necesitaría que Valencia Basket derrotase a domicilio al Dubai Basket, en un encuentro que arrancará media hora antes (20h CET) del encuentro que se disputará en el feudo azulgrana. Un tropiezo del Barça ante el Bayern, sumado a una derrota de los de Emiratos frente al cuadro taronja, supondría la eliminación europea del Barça.

Favor del Real Madrid al Barça

El conjunto azulgrana tendrá opciones de poder escalar hasta la octava posición. Una posibilidad que sigue viva después de que Estrella Roja perdiese ante el Real Madrid por 103-82. Ahora, para poder ser octavos, el Barça necesita ganar al Bayern Múnich, que Mónaco venza al Hapoel Tel Aviv (17/94 19:30h CET) y que Panathinaikos pierda contra Anadolu Efes (20:15h CET).

Sergio Llull y Facundo Campazzo, en un partido con el Real Madrid / EFE

Olympiacos termina líder

Además, con la victoria de Olympiacos ante Olimpia Milano por 85-76, el conjunto griego se aseguró terminar la temporada regular en la primera posición. Georgios Bartzokas y sus jugadores intentarán acabar con la maldición del líder, que con el actual formato, nunca ha conseguido alzarse con el título en la Final Four.