El Clásico para Shengelia, difícil... pero no imposible

Además de la derrota en casa contra UCAM Murcia, el Barça tuvo otra mala noticia: la lesión de Shengelia. El georgiano finalizó una impresionante semana a nivel individual, liderando a su equipo tanto en la victoria contra Partizán como en el intento de remontada de este domingo, pero en la última acción del encuentro sufrió un esguince en su tobillo izquierdo que hizo saltar las alarmas.

El club azulgrana emitió un comunicado minutos después en el que hizo oficial el esguince de Toko. "La evolución marcará su disponibilidad para los próximos partidos", confirmaba el Barça, sin querer dar detalles sobre el posible alcance de su lesión. Todo esto a escasos cinco días de la disputa del Clásico de la Euroliga en el Palau Blaugrana. ¿Podrá llegar al partido del viernes?

La idea del Barça es esperar al jueves como día clave. Este lunes, los de Peñarroya se tomarán un descanso después de una dura semana con doble jornada de Euroliga. Este martes, volverán a los entrenamientos para preparar el duelo contra el Madrid, en una semana más 'tranquila' sin partido hasta el viernes. No se espera que Shengelia esté presente ni el martes ni el miércoles.

Shengelia tuvo que dejar la pista con ayuda tras sufrir una torcedura de tobillo / FCB

El georgiano seguirá su proceso de recuperación y será el jueves cuando se analice el estado de su tobillo. Si entrena, podría entrar en la convocatoria para el partido del viernes, mientras que si no lo hace ya será difícil verlo esta semana. Eso sí, el club no considera que la lesión sea grave: se trata de un simple esguince habitual durante una temporada con una carga de partidos tan importante.

Si Shengelia no puede jugar contra el Madrid, que parece lo más probable, las opciones de que volviera a la dinámica del equipo a partir de la siguiente semana son elevadas. Como mucho, se perdería el Clásico y el partido contra el Girona, si todo evoluciona favorablemente. Un pequeño descanso antes de otra semana con doble jornada de Euroliga: primero Bayern y después Virtus Bolonia.

El Barça contó con una fuerza imparable ante el Partizan, un Tornike Shengelia que hizo añicos al cuadro serbio / FCB

En el duelo en Belgrado fue absolutamente decisivo, con 24 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Aunque no anotó la canasta ganadora, fue clave para que los azulgrana pelearan hasta el final en el partido. Lo mismo sucedió en el partido de este domingo contra UCAM Murcia; los blaugrana estuvieron cerca de lograr una gran remontada tras una primera parte desastrosa.

Otro gran partido de Toko

Toko lideró el ataque local con 21 puntos, pero se quedaron a tan solo tres de poder forzar una prórroga. Lo intentó Brizuela desde la línea de tres, pero el balón dio en el hierro. Los tres partidos de los culés esta semana se han decidido por la mínima y en los últimos segundos, cayendo del lado de los de Peñarroya en dos ocasiones y una vez en contra. Sin embargo, en todos ha sido importante Shengelia.

"¿Shengelia? Todavía no lo he visto, deben hacerle alguna prueba y no sé excatamente su situación", comentaba Joan Peñarroya después del partido. En el equipo saben lo importante que es el georgiano para aportar en la pintura y en el exterior, pero tampoco quieren forzar la máquina. Y menos cuando todavía estamos en el mes de noviembre. Esto acaba de empezar.