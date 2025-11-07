Un clásico de reivindicación

Pese a la perenne sensación de fin del mundo en el baloncesto azulgrana y la aparentemente celestial en el blanco, el Barça recibe al Madrid en la Euroliga (20.30 horas) con cinco victorias en ocho jornadas por las cuatro de su rival. Se espera que una entrada digna en el Palau.

Será un clásico marcado por los nombres propios, en forma de ‘tocados’ en el bando local y de refuerzos por parte visitante. La actualidad blaugrana la centran Tornike Shengelia y Nico Laprovittola, de quienes habló ayer Joan Peñarroya en rueda de prensa.

Novedades

“Vamos a esperar hasta el final para ver sus sensaciones. Toko no había participado y (ayer) hizo medio entreno, así que veremos cómo está el pie y si puede ayudar al equipo. Controlando cargas, Lapro cada día ha ido haciendo más cosas con el grupo y no se ha resentido, no tiene molestias”, dijo el egarense.

Enfrente destaca Alex Len, el ‘gigante’ de 2,13 metros que regresa a Europa tras 14 años en la NBA como sustituto de Bruno Fernando (ya en el Partizan). “No queremos sobrecargar a los jugadores, ni arriesgarlos a que se lesionen o a que lleguen desinflados a los momentos clave. El objetivo está en el medio y en el largo plazo, no en octubre. Hay que ser coherentes con ello”, comentó Sergio Scariolo. El flamante nuevo entrenador del Madrid dirigirá un clásico 23 años después con un balance negativo de 5-11.

Ocho derrotas

Mejor en Europa que en la Liga Endesa, el Barça necesita una victoria en un partido como el de hoy para ganar en confianza y empezar a construir de manera sólida el nuevo proyecto sin que a cada paso adelante sigan dos atrás.

Lejos de la ‘era Xavi Pascual’ en la que durante unos años se sucedían las ‘palizas’ azulgranas, la triste realidad presenta ocho precedentes seguidos de color blanco. La mala racha empezó en las semifinales de la ACB 2023-24 con Roger Grimau en el banquillo, en la que el Barça perdió por 3-0.

Peñarroya, que llegó a ganar cuatro veces seguidas al Madrid con el Baskonia, ha perdido sus cinco Clásicos como técnico barcelonista (89-83 en las semifinales de la Supercopa, 90-97 tras prórroga y 96-91 en Euroliga, y 73-71 y 89-91 en el torneo doméstico).

Preguntas

Los tres grandes problemas del Barça hasta la fecha están siendo la defensa (se ha mejorado), la irregularidad (entre y dentro de los partidos) y la aportación de la ‘segunda unidad’.

La pasada jornada en Belgrado contra el Partizan (76-78), entre un inmenso Shengelia (24 puntos), Satoransky (11), Punter (10), Clyburn (14 con un triple decisivo lejanísimo) y Vesely (10) aportaron 69 de los 78 puntos y +89 de valoración, mientras que el resto acumuló un sangrante -2.

Ante un rival dirigido por Campazzo y con jugadores como el citado Tavares, el exazulgrana Hezonja, el veterano Llull y un excelente fichaje como Lyles, la intensidad defensiva y la regularidad serán clave. Y el no conceder segundas y terceras opciones (13 rebotes ofensivos el Partizan y 11 el UCAM Murcia, sin ir más lejos).

¿Habrá lleno?

Tanto Joan Peñarroya como Joel Parra recalcaron ayer la importancia de que el Palau sea el de las grandes noches y no el del pasado domingo, con poco más de media entrada. “Espero un Palau lleno, me sorprendería mucho lo contrario”, dijo el técnico. “Necesitamos a la afición y que los Dracs estén a tope, aunque es verdad que no estamos conectando”, indicó el ala-pívot.