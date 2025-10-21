El Clásico de la Liga U se jugará en el Palau Blaugrana

La Liga U ya ha desvelado la fecha y el horario en el que se jugará el Clásico entre Barça y Real Madrid. Además, también se ha dado a conocer el lugar en que el conjunto azulgrana recibirá a los blancos: el Palau Blaugrana. El pabellón del primer equipo será el escenario del primer duelo de filiales de esta nueva competición.

Antes del gran partido, el Barça recibirá este próximo viernes a Unicaja (20:30 horas). Después llegará el momento de enfrentarse al Madrid, en un duelo que se disputará el próximo viernes 31 de octubre y se podrá seguir a través de 'Teledeporte'. Además, la buena noticia es que el club permitirá que los aficionados asistan al pabellón de manera gratuita para disfrutar del 'Baby Clásico'.

Los equipos que forman parte de la Liga U / Liga U

El Barça cuenta en sus filas con uno de los grandes nombres del momento: Mohamed Dabone. El jovencísimo jugador culé lidera un proyecto ambicioso antes de dar el salto al primer equipo, donde ya tuvo minutos durante la pretemporada. Se cuentan ya los días para que la perla blaugrana debute de manera oficial con el primer equipo, aunque Peñarroya no tiene prisa.

Por el otro lado, el Real Madrid también tiene a un jugador importante en su plantilla: Izan Almansa. El interior español sí alterna esta competición con el primer equipo, aunque también hay otros jugadores muy interesantes en las filas blancas como Grinvalds o Amosov. En el Barça tampoco es Dabone el único destacable, ya que Kusturica y Gueye forman parte de la dinámica de la Liga U.

¿Dabone en el primer equipo?

"No esperéis que Dabone tenga que solucionar ningún problema de la primera plantilla del Barça. A partir de aquí, los procesos son naturales y ya veremos, pero es un jugador muy joven. Estamos muy contentos también con los demás jóvenes, pero no son jugadores todavía para estar jugando en partidos con la primera plantilla del Barça", comentaba el técnico catalán en pretemporada.

El Real Madrid es ahora mismo el líder de la Liga U, con dos victorias en dos partidos. Dos equipos más han conseguido el pleno en este inicio de temporada, como son el CB Canarias y Casademont Zaragoza. En cambio, el Barça venció con mucha superioridad al Baxi Manresa (105-37), pero se vio superado por el CB Canarias a domicilio (81-76).