El Clásico abre el tramo más exigente para el Barça de Pascual

El Barça de Xavi Pascual regresa al Palau Blaugrana. Después de una meritoria victoria contra Valencia Basket, el fin de semana nos regala un Clásico del baloncesto, con la visita del Real Madrid a la Ciudad Condal. Un partido que puede hacer que el conjunto blaugrana inicie una racha positiva de resultados y que no quede en anécdota el triunfo en el Roig Arena.

En contexto de la clasificación en Liga Endesa, el duelo adquiere más importancia para el Barça que para el Madrid. Los de Xavi Pascual no se pueden despistar en la competición nacional, ya que ocupan la tercera posición de la tabla, pero comparten el mismo balance con tres equipos (UCAM Murcia, Unicaja, Baskonia). En cambio, los blancos son líderes con tan solo dos derrotas este curso.

Acabar entre los cuatro primeros es fundamental para iniciar los playoffs con el factor pista a favor. Más allá de lo que concierne a la competición, ganar el Clásico sería un subidón para el equipo azulgrana, que ganaría en la misma semana a los dos mejores equipos de España a día de hoy: Real Madrid y Valencia Basket. Una inercia que sería clave para los duelos de Euroliga de la próxima semana.

"Estamos muy contentos de volver al Palau, llevamos muchísimo sin jugar aquí con nuestra afición, casi un mes. Coincide con el Clásico, un partido muy importante para las aficiones, quizás no trascendental en este momento de la temporada, pero siempre es muy importante un partido como este para todos", analizó Xavi Pascual en la previa del partido.

Una de las dudas en el conjunto azulgrana es si estará disponible Toko Shengelia. El georgiano no viajó a Valencia, aunque ha estado disponible en los últimos entrenamientos. "Con 'Toko' valoraremos tras el entreno de este sábado. Se incorporó el viernes, hoy también está, a ver cómo evoluciona y a última hora decidiremos si podrá jugar o no", reconoció el técnico de Gavà.

Toko Shengelia, duda para el Clásico / FCB

Las bajas seguras en el Barça son las de Juan Núñez y Nico Laprovittola, que dejan muy cojo el puesto de base. Por parte del Madrid, Sergio Scariolo contará con su plantilla al completo para el partido. Ni una sola lesión de un equipo que está aguantando físicamente a la perfección la temporada. Pocos contratiempos en la capital que permiten presentarse a los partidos con un roster amplio.

¿Cómo le ha ido a Pascual esta temporada contra el Madrid?

Xavi Pascual ya se ha enfrentado en dos ocasiones al Real Madrid en esta segunda etapa. De momento, una victoria y una derrota en el Movistar Arena durante el mes de enero. En aquellas ocasiones, el Barça mostró una gran versión en el partido de Liga Endesa, siendo el único equipo que ha ganado a los blancos en liga junto a Baskonia. En Euroliga, los de Scariolo fueron claramente superiores.

Quizá no sea el Clásico en el que más cosas haya en juego, pero un Barça--Madrid siempre es emocionante tanto para la afición como para los jugadores. En esta ocasión, ganar al máximo rival puede servir para dejar atrás del todo la racha negativa, en el caso de los de Pascual, o volver a ganar fuera de casa, en el caso de los de Scariolo, que cayeron en los últimos instantes ante Zalgiris en Lituania.