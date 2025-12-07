La cifra que explica el éxito de Xavi Pascual en su regreso al Barça

El Barça sonríe en Europa, y lo hace tras un inicio de temporada realmente competitivo en una Euroliga que sigue siendo la gran ilusión de la afición azulgrana, y en la que el conjunto catalán avanza por buen camino y a gran ritmo.

Tras la disputa de las primeras 14 jornadas, el Barça, más allá de ser sexto, cuenta con el segundo mejor balance de victorias y derrotas de todo el campeonato continental. Son 14 partidos saldados con nueve victorias y cinco derrotas, y con únicamente un Hapoel Tel Aviv que cuenta con mejores números (10-4) que el equipo azulgrana. Si el inicio de campaña fue irregular, especialmente en la Liga Endesa, la calma en cuanto a resultados viene predominando los primeros meses de Euroliga en clave Barça.

Segundo triunfo europeo de Pascual

Con la victoria por 79-89 ante Estrella Roja, Xavi Pascual ya puso a positivo su marcador de victorias y derrotas en la Euroliga desde que regresó a la disciplina azulgrana. Aquel tropiezo por la mínima en su estreno ante Anadolu Efes (74-73) quedó solventado por la cómoda victoria ante el Asvel (88-78) en su vuelta al Palau. Un +10 que se repitió en Belgrado, en tres partidos que guardan un paralelismo, y a los que se debe añadir el triunfo a domicilio ante Dreamland Gran Canaria (61-72) en la ACB.

La andadura de Xavi Pascual en su segunda etapa en el Barça ha arrancado a buen ritmo / EFE

Mucho margen de mejora del Barça pasaba por subir prestaciones en la parcela defensiva, en la que el equipo venía concediendo 87,1 puntos en Liga Endesa y 88 en Euroliga con Joan Peñarroya en el banquillo. Unas cifras por encima de la producción ofensiva (84,2 en ACB y 87,2 en Europa) que servían para explicar el importante número de derrotas en las primeras semanas de la competición.

La cifra que ha logrado Pascual

Los números hablan por sí solos, y tras disputar sus cuatro primeros partidos, el Barça de Xavi Pascual no ha concedido 80 o más puntos, algo que le ha permitido imponerse en tres de ellos y acariciar con la yema de los dedos el encuentro en Estambul decidido por una polémica falta señalada sobre Isaïa Cordinier. 18, 17, 23 y 16 puntos concedidos ante Efes, 17,12,17 y 15 frente al 'Granca', 19, 25, 21 y 13 en casa ante Asvel, y los 17, 22, 18 y 22 puntos de anoche contra Estrella Roja, y con un último cuarto algo ensuciado en los instantes finales cuando el choque ya estaba decidido.

Pascual, dando instrucciones en la banda junto a ïñigo Zorzano / DANI BARBEITO

Las matemáticas son sencillas: el Barça de Pascual concede una media de 18,2 puntos por cuarto, o lo que es lo mismo, 73 por partido. En anotación, son 20,1 puntos por cuarto que se convierten en 80,5 puntos por partido, es decir, balance positivo. Una faceta que además se ha ido incrementando en los dos últimos partidos continentales ante Asvel (88) y (89).

El discurso del técnico azulgrana

“La clave de esta victoria es que fuimos juntos, con muy buena defensa, de gran nivel en algunos momentos, y fue muy importante mantener el grupo durante los cuatro periodos a pesar de las pérdidas y el rebote defensivo. Estamos en el buen camino, debemos seguir subiendo el nivel del equipo que aún puede ser más alto, pero una victoria de este calibre siempre ayuda a crecer y nos vamos muy contentos”, comentó el entrenador catalán tras el partido.

Y es que, pese a que Pascual sigue insistiendo en su discurso en que hay trabajo por delante, y que todavía queda "un mes" para poder ver la mejor versión del equipo, la defensa y el desempeño del equipo en la parte trasera de la pista explica gran parte del éxito que atraviesa Pascual y el equipo tras cerrarse su regreso al club.