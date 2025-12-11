Chris Silva da un recital en la BCL... con el Barça al acecho

En los últimos días, el nombre de Chris Silva se ha vinculado con el del Barça. Se acerca el mes de enero y el conjunto azulgrana empieza a mirar el mercado de una manera más activa, con el interés de incorporar a una figura interior que complemente y refuerce la rotación actual. Fue uno de los deseos de Xavi Pascual antes de firmar y se hará un esfuerzo para cumplirlo.

Según la información del periodista Tomer Givati, Silva se sitúa en la órbita de los culés en un momento crucial de la temporada, cuando el equipo no se ha jugado todavía ningún trofeo. Eso sí, la cantidad de partidos esta temporada ya es suficiente para determinar qué y a quién se necesita. Y el pívot de Gabón, de 2,03 metros y 29 años, parece encajar a la perfección.

En cuanto a rendimiento deportivo, no le ha afectado en exceso la información que lo vincula fuera de Grecia. En el partido de este miércoles de Champions League, el AEK Atenas se impuso en la prórroga al Levice con una gran exhibición del jugador africano, que rozó el doble-doble en casi 36 minutos en pista: 19 puntos, nueve rebotes y tres asistencias.

Chris Silva, en el partido ante Levice / BCL

Todavía más espectacular fue su actuación del fin de semana, tanto por los números como por el rival al que se enfrentaba su equipo. Silva acabó el partido con 31 puntos y nueve rebotes en la pista de Olympiacos. Los de El Pireo se impusieron, pero lo tuvieron complicado para frenar el juego interior del gabonés, que demostró tener nivel suficiente para competir contra rivales de Euroliga.

Silva cuenta también con experiencia en la NBA, aunque en la actualidad haya decidido evolucionar en el baloncesto europeo. Un total de 70 partidos en la liga norteamericana, principalmente en los Miami Heat entre 2019 y 2021. La temporada pasada jugó en Israel, donde promedió un total de 15 puntos y 8 rebotes en 19 partidos. A pesar de no contar con tiro exterior, aporta muchas soluciones en la zona.

Sobre la posibilidad de incorporar a un jugador en el 'mercado de invierno', Xavi Pascual fue claro en la previa del partido ante Olympiacos. "Salen muchos nombres, yo le pido al club que estemos atentos y ver si algún día se puede hacer algo. A día de hoy solo pensamos en dar oportunidades a nuestros jugadores. Creo que la mayoría de jugadores están mejorando desde que llegué. Sigo confiando en ellos, sin mirar nada más", dijo.

No contaría como extracomunitario

Al contar con el pasaporte de Gabón, Chris Silva no ocuparía una plaza de extracomunitario en la ACB, ya que sería cotonou. El Barça no es el único equipo interesado en los servicios del jugador, que parece que más pronto que tarde dará el salto a la máxima competición continental. Fenerbahçe, Maccabi y Partizan también están atentos a los movimientos del pívot africano.

No se trata de un jugador con cualidades en el exterior, ya que ha firmado tan solo dos triples este año, pero sí tiene una gran mano para el tiro libre, una faceta en la que el Barça nunca ha sido líder en Europa. En las dos últimas campañas, ha superado el 80% de acierto desde la línea y lo ha rozado también en la G-League (76%). Chris Silva puede ser el nombre de las Navidades en el Palau.