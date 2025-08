Chimezie Metu-Barça, la historia de un desamor en dos capítulos

Chimezie Metu vivió su primer amor con el Barça después de aterrizar en Europa el pasado verano de la mano del conjunto azulgrana después de demostrar que había sido todo un acierto su contratación, pero una maldita lesión del jugador en un encuentro de Euroliga acabó con el romance blaugrana y su posterior regreso a Estados Unidos para ser intervenido de su rotura del tendón de aquiles.

Un Barça compuesto y sin ‘novia’ vio como todo se complicaba en una temporada convulsa por las múltiples lesiones, y con el estadounidense ofreciéndose a volver de blaugrana en una publicación en las redes, una vez recuperado de su lesión. En la secretaría técnica del Barça se estudió la posibilidad de renovarlo en un primer momento, aunque finalmente se decidió que era una apuesta demasiado arriesgada, y puso fin a su relación.

Tampoco olvidaron en el club que el jugador, en su mejor momento de blaugrana, hizo un canto al gran rival, el Real Madrid, que estaba dispuesto a ofrecerle un megacontrato, cosa que no podía hacer el Barça por sus limitaciones económicas.

El conjunto azulgrana lo puso todo en la balanza, y decidió por olvidarse de un jugador que le había enamorado y también se había ganado el favor del aficionado culé y los elogios de Peñarroya que encontró la solución a sus problemas en el puesto de ‘cinco’.

Metu fue una de las flamantes incorporaciones del pasado verano pero no pudo completar la temporada / JAVI FERRANDIZ / SPO

Intentona del Fenerbahçe

Mientras el Barça buscaba este verano una alternativa a Metu, fue el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius el que intentó llevárselo para Estambul, aunque las negociaciones no fructificaron, especialmente porque el jugador exigía unas condiciones económicas que el club turco no estaba dispuesto a darle y arriesgar con un jugador con una lesión de larga duración.

En todo este tiempo, y sin encontrar un recambio de garantías en su posición, el Barça y el jugador volvieron a ponerse en contacto, explorando la posibilidad de que volviera a vestirse de blaugrana, aunque conscientes que la próxima campaña su aportación iba a ser mínima para restablecerse completamente de ese grave percance. La idea de ofrecerle un contrato a la baja esta temporada pero con un año más garantizado si Metu recuperaba su mejor versión, la misma que mostró a su llegada al Barça, procedente de la NBA.

La grave lesión de Metu acabó con una relación que había comenzado magnífica pero se acabó enfriando / Valentí Enrich / SPO

El regreso del jugador estaba condicionado a una exploración exhaustiva de los galenos blaugrana que debían determinar su estado y el tiempo de recuperación antes de tomar cualquier determinación sobre su vuelta. En lesiones de esta complejidad, los estudios indican que los jugadores no regresan con la misma capacidad atlética previa a la lesión, por lo que era un tema a tener en cuenta a la hora de ofrecerle un buen contrato.

Contrato garantizado

Pero el jugador quería volver con el contrato garantizado pensando en que estaría en condiciones a finales de febrero, aunque esa versión tan optimista no la compartían desde el club blaugrana y mucho menos ofrecerle un buen contrato esta próxima campaña.

Metu se sintió muy pronto como en casa, y su rendimiento fue espectacular, pero una grave lesión se lo llevó todo al traste / Valentí Enrich / SPO

Una negociación que no se alargó demasiado porque Metu no quería entrar en razón y menos ver recortado su ficha más de lo que pensaba que merecía, y el Barça no quería realizar una inversión sin tener asegurado que podía volver a ser el jugador que deslumbró en los primeros meses de la pasada temporada.

Un amor de apenas unos meses que fue intenso mientras duró y como acostumbra a suceder, se evitó una segunda parte que nunca acostumbran a ser igual de buenas que la primera. En este caso, ni llegó la oportunidad de reencontrarse de nuevo en un amor que ya parece quedar en el recuerdo.