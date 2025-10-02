Charles Thomas, la estrella del Barça que 'resucitó' después de 40 años

Charles Thomas era atractivo, elegante, virtuoso y amigo de sus compañeros. Se decía que podía volar y coger billetes en lo alto del tablero. Hasta que una caída desafortunada, que le causó una lesión grave, tomó las riendas de su vida hasta la actualidad. Algunas voces decían que había vuelto a Estados Unidos, que había caído en el mundo de las drogas y había muerto en una pelea. Sus más cercanos temían lo peor y así lo habían asumido. Nada se había vuelto a saber. Ni siquiera sus hijos conocían su paradero, ni su historia.

Cuatro décadas después, Norman Carmichael, ex-pívot del Barça y buen amigo de Charles durante su etapa en Barcelona, recibió una llamada del propio jugador que hizo saltar todo por los aires. Su desaparición, y posterior muerte, se habían dado por hechas, pero la realidad era que su amigo llevaba 20 años en un geriátrico de Amarillo, al noroeste del estado de Texas, en Estados Unidos.

Charles Thomas aterrizó a España de la mano de Ramón Ciurana, que lo colocó en el Sant Josep de Badalona. Pocos años más tarde, sus espectaculares saltos y talento hicieron que el Barça se interesara por él y lo contratara en el año 1972. El estadounidense fue el máximo anotador de la liga durante sus dos primeros años en la entidad culé (25,6 puntos por partido en la primera temporada y 24 en la segunda).

Cartel del documental 'Temps Mort' / EL TERRAT

'Temps Mort', una película dirigida por Félix Colomer y producida por '3CAT' con la colaboración de 'El Terrat (The Mediapro Studio)', profundiza sobre la vida de una de las estrellas del Barça de baloncesto en los años 70. Un jugador que no volvió a ser el mismo tras la lesión, ni en lo deportivo ni en lo personal. Cuarenta años más tarde, el mejor amigo de Charles Thomas recibe la llamada que lo cambiará todo. En SPORT, hablamos con el director del documental: Félix Colomer.

El documental cuenta con prácticamente todas las personas cercanas a Charles. ¿Fue muy difícil contactar con ellos?

Para mí, lo importante siempre es hablar con los protagonistas. En este caso, las personas más importantes eran Charles y su hijo, sobre todo. Si consigues eso, todo lo demás viene rodado. Contactar con todos sus compañeros es muy fácil, porque son gente catalana y con varias llamadas los localizas. Todo el mundo estuvo muy dispuesto a hablar, que quizá es lo más difícil. Bueno, nos faltaron tanto Linda, la mujer de Charles, como su otro hijo, pero teníamos la historia bien cubierta con el propio protagonista, sus compañeros de equipo, entrenadores, familia...

Sin Charles, no tenía sentido esta historia Félix Colomer — Director de 'Temps Mort'

¿Desde un principio tuviste claro que Charles tenía que aparecer en la historia?

Sí, sí, desde un principio, si no no tiene sentido. De hecho, fue lo primero que grabamos. El Norman (mejor amigo de Charles) se va corriendo a visitar a Charles y lógicamente teníamos que grabar esa reunión. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que lo teníamos. Solo faltaba la parte catalana y española con sus compañeros y volver allí tres años después para saber cómo estaba Charles. Es cierto que se hacen muchos documentales sin los protagonistas me parece algo raro. Creo que se tendrían que tener primero a los personajes y empezar después el documental, pero no funciona así el mundo. Muchas veces piden primero el dinero y luego intentan encontrar a la gente. Por ejemplo, en casos de 'True Crime', hecho mucho de menos cuando no están las familias o las víctimas.

Félix Colomer y Carlos Jiménez / EL TERRAT

El documental nos permite vivir reencuentros de un impacto emocional muy grande. ¿Cómo se gestionan desde el punto de vista de la cámara? Hace 40 años que el entorno no ve a Charles...

Es interesante ver primero qué pasa. Por ejemplo, cuando se reencuentran Norman y Charles es muy fácil, pero si en algún momento ves que la cosa no va a ningún sitio, puedes dar indicaciones: proponer que le pregunte sobre un tema o que hablen de otra cosa. Al final, prácticamente sabes más sobre Charles que el propio Charles. Lo tienes todo más fresco.

¿Como director, qué es lo que más te sorprende de la historia?

Lo que más me sorprende es que todo le sucediera a una misma persona. Yo creo que hay seis giros de guion en la película: desaparece, muere, está vivo, ha sido un indigente, no tiene piernas y es un maltratador. Van pasando todas estas cosas durante la obra, pero lo que más me impacta es que todas las viviera Charles. Si a ti o a mí nos hubiera pasado tan solo una de ellas, ya nos habría marcado de por vida. Y si alguien lo hubiera escrito todo en un libro de ficción, no te parecería creíble, porque no hay vidas así. Y encima luego se da a conocer que actualmente no tiene piernas; las piernas de un jugador que destacaba por su increíble salto.

Charles Thomas, junto a sus compañeros en el Barça / FCB

Cuando viajasteis a Estados Unidos, ¿hasta qué punto sabíais del estado de Charles Thomas?

Sí lo sabíamos, porque cuando pasó la noticia ya se dio a conocer todo. Mi duda no era tanto sobre su estado físico, sino sobre cómo estaría mentalmente, porque eso no lo sabía nadie. ¿Podría mantener una conversación conmigo después de haber estado tantos años en la calle, haberse drogado, etcétera? Quizá sería una conversación absurdísima, o no hablaría o no nos entenderíamos. Y mi sorpresa fue que sí. A pesar de todo lo vivido, Charles sabe hablar, explicar las cosas de forma narrativa, incluso emocionante e interesante cinematográficamente.

Para mí no hay preguntas incómodas, ninguna pregunta debería serlo, sino respuestas inconfesables Félix Colomer — Director de 'Temps Mort'

Durante el documental, se desvela que Charles maltrataba a su mujer durante su etapa en Barcelona. ¿Cómo se afronta esa situación, en la que sale a la luz esa parte oscura del protagonista de la historia?

Realmente es una 'putada'. La película ya está acabada, lo hemos conocido, se ha reencontrado con sus allegados, todo es bonito... y de repente, te pegan la hostia diciéndote: "Que sepas que este tío que ahora quieres y admiras fue un maltratador". Narrativamente, en una estructura de una película de ficción, jamás se hubiera escrito así. Pero es un documental. Además, fue un descubrimiento que hice yo personalmente, porque sabía que eso era así, pero que los jugadores no me lo querían decir. Finalmente, fue el último rodaje de todos. De hecho, lo grabé yo solo, porque ya no había presupuesto. Si yo descubro eso, se lo tengo que preguntar. Esto no es un publireportaje en el que todo es guay,

Yo tengo esa información y lo primero que hago es preguntarle a él si es verdad, segundo si tiene algo que decir sobre el tema y tercero si está cosa es un arrepentimiento. Para mí no hay preguntas incómodas, ninguna pregunta debería serlo, sino respuestas inconfesables. Lo bonito de Charles es que me lo creo, que está jodido y arrepentido. Hace incluso una pausa de 20 segundos porque no sabe qué responder. He grabado arrepentimientos y disculpas de otros documentales que no me los creo, pero este sí.

¿Crees que sería posible esta historia en la actualidad?

Creo que no. Por un lado, los clubes cuidan más a sus jugadores en la actualidad y, por el otro, por las redes sociales. Teniendo en cuenta que era una estrella, rápidamente lo podrían haber encontrado viviendo en la calle. Y de hecho ha pasado, ¿no? Han pasado historias de jugadores actuales, también de la NBA. Lo explica también Carlos Jiménez, cuando asegura que no es una historia tan rara en Estados Unidos con jugadores de baloncesto. De hecho, hace uno o dos años salió a la luz una noticia de un exjugador de la NBA que pedía dinero por la calle. Por tanto, que pueda haber caídas del éxito al fracaso sí, que puedan mantenerse tantos años desaparecidos no.